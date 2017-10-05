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В 15 школах Чувашии внедрят систему мониторинга здоровья учащихся

Общество
5 октября, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В рамках программы средства из федерального бюджета направят на развитие системы раннего выявления заболеваний

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пятнадцать школ Чувашии внедрят систему мониторинга здоровья учеников, на эти цели республика получит почти 14 млн рублей из федерального бюджета, сообщили в четверг в пресс-службе регионального Министерства образования и молодежной политики.

"Более 13,9 млн рублей получит Чувашия из федерального бюджета на внедрение в школах республики системы мониторинга здоровья учащихся. В республике в проекте будут участвовать 15 учреждений образования, в том числе 14 общеобразовательных организаций, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, и Центр образования и комплексного сопровождения детей", - говорится в документе.

В нем также сообщается, что средства направят на оснащение отечественным оборудованием и программными комплексами для обследования здоровья учащихся с ограниченными возможностями, а также на развитие системы раннего выявления заболеваний, в том числе проведение медицинских осмотров и скрининг-обследований. Предусмотрено также повышение квалификации специалистов и педагогических работников по вопросам внедрения системы мониторинга здоровья школьников.

Субсидии на общую сумму 270 млн рублей будут предоставлены бюджетам 19 российских регионов. Соответствующее распоряжение подписал 29 сентября председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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