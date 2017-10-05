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В Калмыкии избавятся от второй смены к 2020 году посредством строительства двух школ

Общество
5 октября, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Власти региона отмечают, что к некоторым работающим школам планируется пристроить дополнительные корпуса для упразднения второй смены

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Калмыкии планируют до 2020 года построить в республике две школы - в Элисте на 700 мест и в Целинном районе на 525. Ввод в строй этих образовательных учреждений позволит республике окончательно перейти на односменное обучение, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минобрнауки.

"Рассчитываем до 2020 года построить две школы. Одна из них на 525 мест будет в Целинном районе, где есть проблемы со второй сменой. Заявка на эту школу уже направлена на рассмотрение в федеральный центр. Вторую школу на 700 мест планируем построить в Южном районе Элисты", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что к некоторым уже работающим школам планируется пристроить дополнительные корпуса. Все это планируется сделать в рамках государственной программы "Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях", рассчитанной на 2016-2025 годы. Благодаря ей в Элисте 7 ноября уже откроется самая большая и современная в республике гимназия на 1 тыс. мест.

"Все эти меры необходимы для перехода на односменное обучение в Калмыкии", - отмечается в сообщении Минобрнауки Калмыкии.

Проблемы с переходом на обучение в одну смену в республике сохраняются только в Элисте и в Целинном районе - это самые густонаселенные регионы. Вместе с тем третьей смены в республике нет. Всего в Калмыкии более 160 муниципальных, государственных и частных школ.

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