Полпред в СФО призвал проверить траты по программе переселения из ветхого жилья в Братске

ИРКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло настаивает на дополнительной проверке расходования бюджетных средств по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в городе Братске Иркутской области. Об этом он сообщил в четверг журналистам после посещения Братска, где имеется существенное отставание по срокам реализации госпрограммы.

Ранее сообщалось, что Братск не справился с задачей переселения граждан из ветхого жилья до 1 сентября. По заключительному этапу программы переселения 2016-2017 годах в Братске необходимо ликвидировать 92,3 тыс. кв. м, но пока расселено лишь 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, существуют долги по предыдущим этапам программы.

"Мы сегодня сталкиваемся с тем, что почему-то цена контракта на строительство пяти домов в Братске выросла на 92 млн рублей. Соответствующая проверка идет. Я рекомендовал правительству Иркутской области дополнительно направить туда контрольные органы. Никто не давал права расходовать бюджетные средства по собственному усмотрению и увеличивать стоимость контракта", - сказал Меняйло.

При этом полпред считает, что позиция контрольно-надзорных органов и правоохранительных структур должна быть жесткой в этом вопросе - "потому что страдают люди". "Программа по переселению в Иркутской области на 90% выполнена, но вот эти 10%, которые зависли по субъективным причинам, проделанную работу практически списывают на "нет". Подчеркиваю, все условия есть, чтобы обязательства выполнить. Мы должны призвать к ответственности всех, кто допустил эту ситуацию, начиная от тех, кто подписывал муниципальный контракт, кто исполнял его, кто оплачивал, кто контролировал его исполнение", - подчеркнул он.