Путин поддержал идею прибавлять к итогам ЕГЭ за достижения до 25 баллов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увеличить с 10 до 25 баллов максимальный размер прибавки к ЕГЭ, которую может получить школьник за портфолио достижений.

Сейчас эти баллы прибавляются к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз.

Глава государства встретился в четверг с лауреатами конкурса "Учитель года России - 2017" в Государственном Кремлевском дворце. В общении также принимали участие вице-премьер Ольга Голодец, министр образования и науки Ольга Васильева и помощник президента Андрей Фурсенко.