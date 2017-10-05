Путин поддержал идею прибавлять к итогам ЕГЭ за достижения до 25 баллов

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увеличить с 10 до 25 баллов максимальный размер прибавки к ЕГЭ, которую может получить школьник за портфолио достижений.
Сейчас эти баллы прибавляются к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз.
Глава государства встретился в четверг с лауреатами конкурса "Учитель года России - 2017" в Государственном Кремлевском дворце. В общении также принимали участие вице-премьер Ольга Голодец, министр образования и науки Ольга Васильева и помощник президента Андрей Фурсенко.