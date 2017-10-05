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Путин поддержал идею прибавлять к итогам ЕГЭ за достижения до 25 баллов

Общество
5 октября, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В настоящее время баллы прибавляются к результатам экзамена при поступлении в вуз

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увеличить с 10 до 25 баллов максимальный размер прибавки к ЕГЭ, которую может получить школьник за портфолио достижений.

Сейчас эти баллы прибавляются к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз.

Глава государства встретился в четверг с лауреатами конкурса "Учитель года России - 2017" в Государственном Кремлевском дворце. В общении также принимали участие вице-премьер Ольга Голодец, министр образования и науки Ольга Васильева и помощник президента Андрей Фурсенко.

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Голодец, Ольга Юрьевна Васильева, Ольга Юрьевна Путин, Владимир Владимирович Фурсенко, Андрей Александрович
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