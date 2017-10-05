Путин пообещал, что государство будет укреплять престиж профессии педагога

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что государство будет развивать систему повышения квалификации учителя и продолжит работу по укреплению престижа профессии педагога.

"Мы будем, безусловно, развивать систему, позволяющую учителям постоянно повышать свою квалификацию, обмениваться лучшими практиками между собой", - подчеркнул Путин, выступая в четверг на открытии концерта в рамках Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2017" в Государственном Кремлевском дворце.

Глава государства отметил, что "учитель, педагог - это не просто профессия, но и призвание, нелегкая, ответственная миссия". "Настоящий учитель всегда дает гораздо больше, чем заложено в школьной программе, он помогает молодому человеку, подростку, ребенку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти в конечном итоге свою дорогу в жизни", - сказал Путин.

Учителя вкладывают частичку души, воспитывая молодых людей, стремятся показать им порядочность, справедливость, доверие, уважение, любовь к родной стране. "Убежден, что без таких базовых, фундаментальных ценностей невозможно стать думающим, достойным, свободным человеком. Эти понятия, нравственные основы, не выучишь по учебникам и не скачаешь из интернета. Эта нравственные основы закладываются благодаря каждодневной работе педагогов", - отметил российский лидер.

По его словам, в последние годы было сделано немало для укрепления престижа профессии педагога. "Такая работа, безусловно, будет продолжена", - подчеркнул Путин.

"Российское образование, безусловно, должно соответствовать самым высоким требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Это касается содержания учебного процесса и технического оснащения. У нас есть немало сильных образовательных учреждений с уже сложившейся репутацией, и отрадно, что с каждым годом число новых школ- лидеров растет, и не только в столице", - добавил президент.

По словам Путина, активно продвигается программа строительства и модернизации общеобразовательных учреждений. Только по итогам этого года откроется 170 зданий школ, отметил он, а цель - формировать комфортные условия и для учителей, и для учеников, создавать необходимые условия для развития творческих способностей.

Путин отметил, что все те результаты на олимпиадах, которые демонстрируют ученики, являются подтверждением "очень простой истины - каждый ученик талант". "Если учитель смог довести того или иного своего воспитанника до олимпиады, до победы на олимпиаде, это значит, он нашел именно в нем эту искру. Задача - найти в каждом ученике ту самую искру, которая может сделать его выдающимся человеком", - сказал президент, отметив, что здесь многое зависит от личных качеств, навыков и компетенции преподавателя.

Учителя, принимавшие участие во встрече, напомнили Путину, что несколько лет назад глава государства высказал мнение, что ключевым деятелем российской истории является Александр III. "Александр III - выдающийся деятель нашей страны, один из строителей нашего государства. У нас много было выдающихся деятелей. Знаете, так просто показать пальцем очень сложно. Вообще, самое главное действующее лицо - это народ, нужно углубляться в изучение, прежде всего, морально-этических качеств нашего народа. Там сила вся. Там основа основ", - сказал Путин, отвечая на вопрос о ключевом деятеле отечественной истории.

Всемирный день учителя отмечается 5 октября ежегодно, начиная с 1994 года, по инициативе ЮНЕСКО. Ранее он отмечался каждое первое воскресенье октября.