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Российские муфтии встретятся с королем Саудовской Аравии 7 октября

Общество
5 октября, 20:24 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 5, октября. /ТАСС

Инициатором встречи, на которой планируется обсудить экстремизм и радикальный ислам, стала саудовская сторона

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КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд встретится в субботу, 7 октября, с российскими муфтиями. Об этом сообщил ТАСС муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

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"Встреча пройдет 7 октября по инициативе саудовской стороны, на ней ожидается шесть-восемь муфтиев России. Она будет тоже историческая (как и визит короля, ставший первым в истории - прим. ТАСС). Раз король впервые приезжает, и встреча подобного формата также будет проводиться впервые", - сказал собеседник агентства.

"Примечательно, что не с одним муфтием, а будет несколько их присутствовать", - отметил Самигуллин, добавив, что сам примет участие во встрече.

Он также сообщил, что инициатором встречи стала саудовская сторона. "Мы только согласились, поэтому ждем встречи с интересом и посмотрим, о чем будет вестись беседа", - сказал муфтий.

При этом собеседник агентства добавил, что на встрече будут обсуждаться экстремизм и радикальный ислам. "Вопрос радикального ислама и экстремизма будет затронут обязательно, потому что это наша боль. Мы видим, что в последнее время Саудовская Аравия начинает по-другому смотреть на эти вопросы, и надеюсь, что в будущем наши точки зрения будут совпадать. Это касается именно религиозной и богословской стороны", - подчеркнул Самигуллин.

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Государственный визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Россию начался 4 октября. В четверг, 5 октября, король встретился с президентом России Владимиром Путиным. На 6 октября запланирована беседа монарха с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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Визит короля Саудовской Аравии в Россию
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Путин, Владимир Владимирович Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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