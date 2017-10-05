Оформить водительские права можно будет через МФЦ за 15 дней

В Грозном на берегу Чернореченского водохранилища открылась гостиницаВ стране 5 октября, 20:58
Волейболистка Гончарова отклонила ряд предложений иностранных клубов ради "Динамо"Спорт 5 октября, 20:57
Хет-трик Левандовского помог полякам разгромить команду Армении в матче отбора ЧМ-2018Спорт 5 октября, 20:54
Нефтяные гиганты Россия и Саудовская Аравия выстраивают доверие в бизнесеЭкономика и бизнес 5 октября, 20:53
ФСБ установила четырех организаторов звонков о ложном минированииПроисшествия 5 октября, 20:50
Прокурор просит пять лет заключения для экс-замминистра культуры ПирумоваПроисшествия 5 октября, 20:45
Экс-губернатор Орловской области: от памятника Ивану Грозному до "закона Потомского"Политика 5 октября, 20:42
Биография врио губернатора Орловской области Андрея КлычковаБиографии и справки 5 октября, 20:40
Гончарова: замена тренера сборной России по волейболу перед ЧЕ-2017 выглядела странноСпорт 5 октября, 20:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Получить водительские права можно будет в многофункциональных центрах госуслуг, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
"14 октября вступит в силу приказ МВД, вносящий изменения в два административных регламента ведомства, согласно которым появится возможность сдать документы и получить оформленные подразделениями Госавтоинспекции российские национальные водительские удостоверения при их замене или утрате и международные водительские удостоверения через МФЦ", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, для этого определен порядок взаимодействия должностных лиц подразделений Госавтоинспекции и сотрудников МФЦ .
"При этом установлен максимальный срок предоставления государственной услуги, который составляет не более 15 рабочих дней с учетом времени передачи изготовленных подразделением Госавтоинспекции водительских удостоверений в многофункциональный центр", - сказал он.
Представитель Госавтоинспекции также отметил, что новые регламенты расширят перечень документов, которые заявитель может представить по собственной инициативе. К примеру, "при предъявлении заявителем заграничного паспорта дублирующие записи на латинском языке в водительском удостоверении будут приводиться в соответствие с паспортом", уточнил он.