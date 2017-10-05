Оформить водительские права можно будет через МФЦ за 15 дней

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Получить водительские права можно будет в многофункциональных центрах госуслуг, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

"14 октября вступит в силу приказ МВД, вносящий изменения в два административных регламента ведомства, согласно которым появится возможность сдать документы и получить оформленные подразделениями Госавтоинспекции российские национальные водительские удостоверения при их замене или утрате и международные водительские удостоверения через МФЦ", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, для этого определен порядок взаимодействия должностных лиц подразделений Госавтоинспекции и сотрудников МФЦ .

"При этом установлен максимальный срок предоставления государственной услуги, который составляет не более 15 рабочих дней с учетом времени передачи изготовленных подразделением Госавтоинспекции водительских удостоверений в многофункциональный центр", - сказал он.

Представитель Госавтоинспекции также отметил, что новые регламенты расширят перечень документов, которые заявитель может представить по собственной инициативе. К примеру, "при предъявлении заявителем заграничного паспорта дублирующие записи на латинском языке в водительском удостоверении будут приводиться в соответствие с паспортом", уточнил он.