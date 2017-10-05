Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оформить водительские права можно будет через МФЦ за 15 дней

Общество
5 октября, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Как сообщили в ГИБДД, новые регламенты расширят список документов, которые заявитель может представить по собственной инициативе

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Получить водительские права можно будет в многофункциональных центрах госуслуг, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Смотрите также

Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля

В МФЦ можно будет получить справку о неупотреблении наркотиков

Москвичи могут заменить водительские права в центре госуслуг

"14 октября вступит в силу приказ МВД, вносящий изменения в два административных регламента ведомства, согласно которым появится возможность сдать документы и получить оформленные подразделениями Госавтоинспекции российские национальные водительские удостоверения при их замене или утрате и международные водительские удостоверения через МФЦ", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, для этого определен порядок взаимодействия должностных лиц подразделений Госавтоинспекции и сотрудников МФЦ .

"При этом установлен максимальный срок предоставления государственной услуги, который составляет не более 15 рабочих дней с учетом времени передачи изготовленных подразделением Госавтоинспекции водительских удостоверений в многофункциональный центр", - сказал он.

Представитель Госавтоинспекции также отметил, что новые регламенты расширят перечень документов, которые заявитель может представить по собственной инициативе. К примеру, "при предъявлении заявителем заграничного паспорта дублирующие записи на латинском языке в водительском удостоверении будут приводиться в соответствие с паспортом", уточнил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ установила четырех организаторов звонков о ложном минировании
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Оформить водительские права можно будет через МФЦ за 15 дней
4
Как прошла встреча лидеров России и Саудовской Аравии в Кремле
5
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
6
Итоги деятельности Вадима Потомского на посту губернатора Орловской области
7
Экс-губернатор Орловской области: от памятника Ивану Грозному до "закона Потомского"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама