Общественники предложили 500 тыс. рублей за данные об источнике запаха в Москве и области

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ассоциация организаций в области переработки и утилизации отходов "Экосистема Подмосковья" и движение активистов МусорOFF объявили вознаграждение в 500 тыс. рублей за достоверные данные, которые позволят определить источник неприятного запаха в юго-восточных районах Москвы и Подмосковья, на который со второй половины августа 2017 года стали жаловаться жители столичного региона.

Об этом ТАСС рассказал в четверг исполнительный директор ассоциации Алексей Ситнин.

"Мы предложили вознаграждение в размере 500 тыс. рублей за проверенную информацию об источниках происхождения [запаха]. Средства есть в распоряжении ассоциации", - сказал он. Эту информацию ассоциация передаст в профильные органы для проверки, добавил Ситнин.

Масштабное экологическое расследование из-за запаха власти начали 8 сентября. 11 сентября был создан межрегиональный штаб с участием Минэкологии области, Департамента природопользования и экологии Москвы и Департамента Росприроднадзора по ЦФО. В общей сложности им предстояло проверить более 40 предприятий. В ходе расследования высказывались версии, что источников может быть несколько и жители жалуются на разные запахи, или что вонь может быть вызвана несанкционированным сжиганием мусора.

30 октября в Балашихинском городском округе Подмосковья, где жители также ощущают неприятный запах и где непосредственно находится закрытый мусорный полигон "Кучино", прошел митинг за тщательное расследования источников запаха.

К началу октября круг "подозреваемых" сократился до четырех предприятий: полигон "Кучино", Люберецкие очистные сооружения "Мосводоканала", Московский НПЗ и МСЗ-4. Однако к настоящему моменту штаб не завершил расследование и не определил виновника.