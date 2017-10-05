Храм "дедушки" Уастырджи: чем интересны туристам храмы древней Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 октября. /ТАСС/. Тысячи людей каждый год посещают храмы древних божеств в Северной Осетии, несмотря на то, что большинство жителей республики являются православными. В четверг расположенный в Куртатинском ущелье храм посетили журналисты, участники III Всероссийского медиафестиваля "Восхождение", проходящего в регионе.

За построенными сотни лет назад святилищами следят десятилетиями служители (дзуары лагта), и по религиозным праздникам около них собирается много людей. Они приходят сюда и по одиночке, чтобы попросить у божеств счастья в семье или удачи в дальней дороге.

Осетинские храмы спрятаны высоко в горах - там, где издревле жили предки этого народа и куда не смогли дойти даже татаро-монгольские орды. Один из наиболее чтимых божеств - Уастырджи, "бог-дедушка". Ему до сих пор приносят жертвы, как утверждают верующие, он жив и оберегает своих "внуков".

От Геракла до Хан-Тенгри

Уастырджи является у осетин одним из наиболее почитаемых древних божеств, "уас" так и переводится - "бог". Он покровитель всех мужчин: оберегает путников, защищает в горах и на равнине, оберегает дом.

"Это божество - сын великого бога, дедушка осетинского народа. По одному из преданий мы, да и все народы Кавказа, происходят от него. Очень важна его функция именно как родоначальника", - рассказал ТАСС научный сотрудник Национального музея Республики Северная Осетия Петр Козаев.

Уастырджи - одно из древнейших божеств, его упоминал в своих трудах еще древнегреческий историк Геродот, называя Таргитаем и утверждая, что это Геракл - сын верховного бога Древней Греции - Зевса. Скифы (одни из предков осетин), расселяясь на восток и тесно взаимодействуя с разными народами, влияя на их культуру, продолжали почитать божество, и в Азии тюрки его знают как Хан-Тенгри - великого бога-прародителя. К Отцу-Небу возносил свои молитвы Чингисхан, прося помощи в объединении племен Великой Степи. Известен он под разными именами и в других странах.

"Уастырджи представляют очень давно и очень детально: он синеглазый блондин, у него прямой нос и высокий лоб, волосы убраны назад. Он широкоплечий и худощавый, очень высокий. Одет в подобие монашеской рясы, борода до пояса. По преданиям, у него было две жены: добрая и сварливая", - добавил Козаев.

900-летняя династия

Храм в Куртатинском ущелье Северной Осетии существует не меньше 900 лет: он построен в раннем Средневековье - то есть, не позднее XII века. По некоторым источникам, святилище на этом месте появилось еще раньше. Каменное здание выполнено по традиционной для этих мест технологии: каменные стены с узкими высокими окнами-бойницами и каменной же ступенчатой крышей на крутом горном склоне.

В последние два века многие осетинские божества в народе ассоциируются с православными святыми. Например, Уастырджи отождествляется со святым Георгием. Внутри храма не классические иконы, а картины (карандашом, из соломки, красками), на которых изображен всадник с длинной бородой, на некоторых он поражает дракона-змея. Снаружи храма - крест.

Но многие осетины до сих пор почитают его как отдельное божество.

В храм сейчас приезжают молодожены (попросить счастья и детей), молодые люди, собирающихся в армию, путешественники и все мужчины, у которых есть просьба к Уастырджи-"дедушке".

"Мои предки всегда были настоятелями храма. Все люди в Осетии знают, что [служители храма] должны быть знающими, потому что если твои молитвы не доходят, это заметно", - настоятель Казбек Елканов.

На праздники вокруг храма собираются тысячи человек, в жертву приносят быков. По преданию, Уастырджи любил поесть. Для службы в храме хранится несколько чаш: в них наливают медовую ракку (раньше использовали медовый напиток ронг), вино или пиво, которые пьют после прочтения молитв.

Ближе к небу

Большинство осетинских храмов расположены в горах. Осетины и их предки жили и на равнинах, однако все эти поселения были уничтожены в Средние века во время войн с арабами, татаро-монголами и другими.

"Мы остались единственным непокоренным татаро-монголами народом. Во время междуусобиц в их империи аланы (один из народов-предков осетин - прим. ТАСС) выступали с войском Золотой орды под предводительством Тахтамыша против Тимура (правитель другого княжества империи татаро- монголов, располагавшегося на территории Средней Азии - прим. ТАСС). И так отличились, что Тимур со своим войском пришел на Кавказ. Он положил тысячи воинов, но сумел взять только одну маленькую крепость", - рассказал историк Козаев.

Осетинские храмы в горах сейчас находятся недалеко от дорог, за пару часов до многих из них можно доехать из столицы Северной Осетии Владикавказа.

"Мой любимый храм в 5 км от села Нар, где жил наш великий поэт Коста Хетагуров. Святилище высоко в горах. Если подняться туда, лечь на землю, то чувствуется энергетика этого места, все плохое уходит", - добавил собеседник.

О фестивале

Мероприятия фестиваля проходит на территории Северной Осетии 5-6 октября. В нем участвуют более 100 журналистов, в программе - посещение достопримечательностей региона и мастер-классы, а также экспертная сессия Минкавказа России и "Курортов Северного Кавказа" на тему: "Роль СМИ в продвижении туристического потенциала Северного Кавказа", на которой будут рассмотрены механизмы развития горного, лечебно-оздоровительного, круизного, культурно- познавательного, сельского, делового и экологического туризма в регионе.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и Главы Республики Северная Осетия - Алания. Организаторы - ФГУП "ВГТРК" и фонд "ПосетиКавказ". Генеральный партнер - АО "Курорты Северного Кавказа".