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Победителем конкурса "Учитель года - 2017" стал Илья Демаков из Петербурга

Общество
5 октября, 21:51 дата обновления: 5 октября, 21:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Преподаватель истории и обществознания работает в одной из гимназий Петербурга

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Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, министр образования и науки РФ Ольга Васильева и победитель конкурса "Учитель года - 2017" Илья Демаков

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, министр образования и науки РФ Ольга Васильева и победитель конкурса "Учитель года - 2017" Илья Демаков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года - 2017" стал преподаватель истории и обществознания Илья Демаков, работающий в одной из гимназий Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС из Государственного Кремлевского дворца, где проходит торжественная церемония награждения.

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"Я с трудом справляюсь с волнением. Во-первых, хочу сказать спасибо. Все мы - и учителя, и родители - знаем, что каждая награда разделяется с тем, кто рядом. И эта награда стала возможна благодаря моим наставникам и всем петербургским учителям", - сказал со сцены победитель конкурса.

"Я уверен, что мы можем все благодаря таким детям, как мои пятиклассники, которые верят в своего учителя. Большое счастье привезти "Большого хрустального пеликана" (главную награду конкурса - прим. ТАСС) на берега Невы", - заключил Демаков.

"Этот конкурс был очень сложным, было много трудных заданий, новых заданий. Но сегодняшнее окончание - это начало следующего конкурса "Учитель года". Я хочу поздравить от всей души с нашим праздником", - добавила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Конкурсные испытания I и II очного туров федерального этапа всероссийского конкурса "Учитель года России" проходили на базе сочинской школы № 100. Конкурсантам предстояло провести открытый урок, методический совет, мастер-классы для коллег и представить собственный образовательный проект. Пять участников, которые успешно справились с заданиями, отправились в Москву на финальную дискуссию с участием Васильевой, которой прошел 4 октября. Финальный тур завершается торжественным объявлением абсолютного победителя в День учителя, 5 октября, в Государственном Кремлевском дворце.

В 2016 году победителем конкурса стал учитель русского языка и литературы Александр Шагалов из города Армавир Краснодарского края. Впервые конкурс "Учитель года" прошел в 1990 году.

Илья Демаков родился в 1987 году. Работает в школе восемь лет. Закончил специалитет Санкт-Петербургского государственного университета, аспирантуру в Российской академии наук. Имеет почетные грамоты Минобрнауки, награду правительства Санкт-Петербурга, благодарность губернатора Санкт-Петербурга.

Активный участник конкурсного движения. Абсолютный победитель всероссийского конкурса "Педагогический дебют" 2013 года. Победитель конкурса "Лучший учитель" в рамках приоритетного национального проекта "Образование". Обладатель премии президента для поддержки талантливой молодежи, 2013 и Молодежной премии Санкт-Петербурга, 2014. В своей гимназии - руководитель театральной студии на немецком языке и кружка любителей творчества Р. Дж. Толкина.

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