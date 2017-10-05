ГИБДД с 14 октября меняет правила проведения экзаменов для мотоциклистов

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. ГИБДД России изменяет правила проведения экзаменов на право вождения для мотоциклистов с 14 октября. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции, в частности, пересмотрен ряд испытательных упражнений и условий их выполнения.
"Например, упражнение "скоростное маневрирование" для мотоциклов стало обязательным, в связи с чем к существующей схеме испытательного упражнения добавлен второй вариант его выполнения, который может быть адаптирован к любой площадке. Решен вопрос о проведении экзамена на площадке в зимних условиях - при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, при этом проведение экзамена будет возможно при обработке поверхности площадки противогололедными средствами", - сказал собеседник.
По его словам, также скорректированы основания для прекращения экзамена на площадке и выставлении отрицательной оценки. Так, оценка "не сдал" будет выставляться в случае падения с мотоцикла.
В ГИБДД отметили, что с 14 октября вступает в силу приказ МВД России, изменяющий два административных ведомства, касающиеся предоставления госуслуг - по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений и по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.