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ГИБДД с 14 октября меняет правила проведения экзаменов для мотоциклистов

Общество
5 октября, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Пересмотрены некоторые испытательные упражнения и условия их выполнения

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. ГИБДД России изменяет правила проведения экзаменов на право вождения для мотоциклистов с 14 октября. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции, в частности, пересмотрен ряд испытательных упражнений и условий их выполнения.

"Например, упражнение "скоростное маневрирование" для мотоциклов стало обязательным, в связи с чем к существующей схеме испытательного упражнения добавлен второй вариант его выполнения, который может быть адаптирован к любой площадке. Решен вопрос о проведении экзамена на площадке в зимних условиях - при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, при этом проведение экзамена будет возможно при обработке поверхности площадки противогололедными средствами", - сказал собеседник.

По его словам, также скорректированы основания для прекращения экзамена на площадке и выставлении отрицательной оценки. Так, оценка "не сдал" будет выставляться в случае падения с мотоцикла.

В ГИБДД отметили, что с 14 октября вступает в силу приказ МВД России, изменяющий два административных ведомства, касающиеся предоставления госуслуг - по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений и по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

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