Жители Грозного отметили день города

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Чеченская Республика отметила 5 октября 199-летие со дня основания города Грозного, и хотя дата не круглая, празднования в столице региона проходят масштабные: открываются новые социально значимые объекты, закладываются новые объекты и даже проводится торжественное бракосочетание 199 молодых супружеских пар. Весь день на главной города работает этнодеревня, в которой представлены подворья, продукция и сувениры из всех 17 районов республики. О том, как выглядит восстановленный из руин город и чем он удивляет своих жителей и гостей в торжественный день - в репортаже ТАСС.

Праздничный концерт

Одним из множества подарков жителям Грозного стал праздничный концерт на территории высотного комплекса Грозный-сити. Перед началом праздничной программы горожан поздравили министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава республики Крым Сергей Аксенов и глава региона Рамзан Кадыров.

"Наша столица является визитной карточкой Северного Кавказа, о ее красоте говорят во всем мире. Сотни тысяч туристов ежегодно с удовольствием посещают Грозный и уезжают с желанием вернуться вновь. Уверен , что у Грозного впереди еще много новых и ярких достижений. Вечного почитаниях тебе, мой любимый Грозный", - сказал Кадыров.

В день 199-летия со дня основания города глава Чечни вручил ключи от квартир 50 семьям. Кроме того, около 100 инвалидов, родившихся 5 октября, получили от фонда Кадырова по 100 тыс. рублей.

Мэр Грозного Муслим Хучиев поздравил Кадырова с днем рождения и вручил ему символический ключ от города.

Молодые лица города

Крепость Грозная, на месте которой стоит современная столица Чечни, была основана в 1818 году. Многонациональный город не раз опаляло войной, и он восстанавливается до сих пор - реставрируются жилые дома и культурные объекты, разбиваются скверы и даже возводится 102-этажный небоскреб Ахмат-тауэр, который должен стать самым многоэтажным зданием не только в России, но и в Европе.

Но новые лица Грозного - это не только небоскребы, мечеть "Сердце Чечни" и проспект Путина, но и молодые люди - парни и девушки, решившие создать новые семьи в день рождения любимого города. Церемония бракосочетания 199 пар прошла на территории недавно открытого цветочного парка в Грозном под навесом эксклюзивного шатра вантовой конструкции с восемью напоминающими горы вершинами в окружении более чем 150 тыс. цветов.

© Елена Афонина/ТАСС

"В торжественной церемонии бракосочетания в честь дня рождения города Грозного, которому сегодня исполняется 199 лет, принимают участие 199 молодых пар со всей Чеченской Республики. Этим мероприятием мы показываем, что несмотря на то, что время движется вперед, несмотря на то, что календари меняются, века прибавляются, основой любого народа остается его язык и его традиции. Идея проведения свадьбы полностью принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову, а все расходы по организации мероприятия взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова", - сказал ТАСС Хучиев.

Свадьба прошла с соблюдением чеченских традиций. Так, гости церемонии смогли увидеть ритуал выведение невесты к роднику и "развязывания языка". "Невесту приводят к воде, чтоб ей было знакомо то место, откуда она будет брать и носить воду в свой новый дом. Обряд также служит предупреждением, чтоб к ней обращались как к замужней женщине, уважением. После этого невесту приводят в дом мужа жениха, где начинается обряд "развязывания языка" означающий, что невеста расстается со своим прошлым, вступает в новую жизнь, в которой она будет пользоваться новым языком, будет чтить и соблюдать нравы новой семьи", - рассказал ТАСС учитель традиционной чеченской культуры и этики Абдулазиз Асхабов.

"Почта Банк" для Грозного

Недалеко от центра города, на улице Лорсанова, в день 199-летия со дня основания Грозного начал работу флагманский клиентский центр "Почта Банка". В церемонии открытия приняли участие председатель правительства Чечни Абубакар Эдельгериев и председатель правления "Почта Банка" Дмитрий Руденко.

Открытие флагманского клиентского центра является частью реализации соглашения о сотрудничестве между Чеченской Республикой и "Почта Банком", которое было подписано в рамках ПМЭФ летом 2017 года и исполнения плана развития сети банка в регионе.

"Почта Банк", я могу сказать, очень быстро вошел в реальную жизнь жителей Чеченской Республики, мы это ощущаем, видим, лицезреем - прямо на глазах открываются отделения, и мы очень рады, что сегодня мы открываем в праздничный для нас день этот флагманский центр", - сказал на церемонии открытия Эдельгериев.

Руденко отметил, что сегодня по всей стране уже работают порядка 12 тыс. точек "Почта Банка", 70% из них - в селах и небольших городах. Как сообщил на церемонии открытия первый заместитель председателя правления "Почта Банка" Георгий Горшков, уже до конца года в 15 населенных пунктах Чечни также появятся банковские отделения. "Мы обещаем уже до конца текущего года открыть порядка 50 точек присутствия в 15 населенных пунктах Чеченской Республики, и дальше пойдем, до самых отдаленных точек", - сказал он.

Объекты на Грозненском море

Чернореченское водохранилище, известное всем как Грозненское море, и уже привлекающее туристов построенными вокруг него объектами - гигантским цветомузыкальный фонтаном, пляжем, рестораном в национальном стиле - не мог не войти в программу праздничных мероприятий. В четверг на берегу водохранилища прошла церемония закладки капсулы под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем

Также открыла свои двери для гостей республики новая гостиница "Тийналла". ""Тийналла" - в переводе на русский язык название значит тишина - 96 прекрасных номеров. <...> Хороший отель, со всеми удобствами, спортзалом, фитнесклубом, бассейном", - сказал ТАСС первый заместитель мэра города Грозного Ибрагим Бурсагов.

В число 96 номеров, которые соответствуют категории "эконом-класса", входят семейные номера, в которых смогут разместиться многодетные семьи, и номера для людей с ограниченными возможностями здоровья. Общая площадь гостиничного комплекса составляет 9 тыс. кв. м. Строительство отеля было профинансировано региональным общественным Фондом имени Ахмат-Хаджи Кадырова.

На противоположном берегу водохранилища в четверг тоже прошло небольшое торжество - закладка капсулы под строительство Ледового дворца. Планируется, что его площадь составит свыше 15 тыс. кв. м, а открытие объекта уже намечено на 2018 год.

"Мы сегодня заложили капсулу под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем, аналогов которому нет в СКФО. Это настоящий архитектурный шедевр, который станет подарком для жителей республики и для нашей юной хоккейной команды, которая сейчас играет на небольшом катке в торгово-развлекательном центре. Планируем завершить строительство объекта к 200-летию города Грозный", - сообщил Бурсагов.

Спортивный комплекс будет соответствовать требованиям высшей хоккейной лиги. Здесь также будут функционировать секции фигурного и массового катания.

В память "Чеченца из Дади-юрта"

В день своего рождения Грозный стал еще зеленее - на пересечении улиц Лорсанова и Гайрбекова для жителей города открыт новый сквер, названный в честь единственного в XIX веке живописца-портретиста чеченского происхождения Петра Захарова (1816-1846).

"Сегодня мы не просто открываем сквер для отдыха и досуга, но и отдаем дань памяти выдающемуся российскому художнику, академику Петру Захарову. <...> Здесь созданы все условия для того, чтобы можно было встретиться, отдохнуть", - сказал Хучиев на церемонии открытия.

В новом сквере не только высажены розы и молодые деревья, но и установлена памятная плита с именем художника и гравировкой по мотивам его работы "Портрет горца". Автором идеи назвать новый грозненский сквер именем художника XIX века стал глава Союза писателей Чеченской Республики Канта Ибрагимов.

Он рассказал на церемонии открытия, что единственный профессиональный художник чеченского происхождения в XIX веке Петр Захаров, подписывал свои картины "Захаров - чеченец из Дади-Юрта". Мальчиком в годы Кавказской войны будущий художник потерял родителей, воспитывался сначала в семье казака Захара Недоносова, а позже его взял на воспитание генерал Петр Ермолов. Захаров окончил Петербургскую Академию художеств, в 1841 году был удостоен звания академика.

Прах художника, скончавшегося от чахотки, покоится на Ваганьковском кладбище в Москве. Существует версия, что именно непростая судьба Захарова вдохновила знакомого с ним русского поэта Михаила Лермонтова на создание поэмы "Мцыри".

По словам мэра города, сквер открылся в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". "Это один из четырех скверов, парков, которые строятся в Грозном по этой программе", - пояснил Хучиев.