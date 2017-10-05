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Представитель РФ будет курировать вопросы неинфекционных заболеваний в ВОЗ

Общество
5 октября, 23:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Генеральный директор ВОЗ представил новый состав высшего руководства организации

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М ОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Представитель РФ доктор Светлана Аксельрод назначена на должность помощника генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по неинфекционным заболеваниям и психическому здоровью. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус представил новый состав высшего руководства организации.

"Российская Федерация играет неотъемлемую роль в борьбе с неинфекционными заболеваниями на глобальном уровне, что дает мне возможность внести свой вклад в работу международного сообщества по достижению одной из целей в области устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН: обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте", - приводит пресс-служба министерства здравоохранения слова Аксельрод.

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