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Генпрокурор РФ проведет совещание о переходе прокуратуры на цифровые технологии 

Общество
6 октября, 0:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, октября. /ТАСС

Основными целями данных преобразований должны стать повышение оперативности прокурорского реагирования на нарушения закона, повышение уровня доверия граждан к деятельности прокуратуры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка проведет в Екатеринбурге первое совместное с Минкомсвязи совещание по переходу на применение прокуратурой цифровых технологий. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, совещание пройдет в рамках реализации государственной задачи по построению цифровой экономики за счет использования современных информационных технологий.

В июне на заседании Экспертного совета при Генпрокуратуре России по цифровой трансформации министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что в сегодняшних реалиях данные задачи становятся экономической сущностью и в этом смысле правоохранительным органам, в первую очередь органам прокуратуры, брошен вызов - при собственной технологической модернизации иметь соответствующую компетенцию для оперативного реагирования на трансформационные процессы в других областях.

Минкомсвязь видит большой потенциал в сотрудничестве с органами прокуратуры в аспекте реализации проекта их цифровой трансформации. Площадкой для партнерской работы стал Экспертный совет при Генпрокуратуре России.

В ходе семинара с докладом "Трансформация деятельности правоохранительных органов посредством использования больших данных" выступит член Экспертного совета при Генпрокуратуре по цифровой трансформации Иван Бегтин.

С прокурорами субъектов РФ планируется обсудить весь комплекс проблем правовой статистики, информационных технологий и информационной безопасности, поставить первоочередные задачи по поэтапному переходу прокуратуры на работу с использованием современных электронно-цифровых технологий, а также усилению законности в деятельности субъектов статистического учета.

"Основными целями данных преобразований должны стать повышение оперативности прокурорского реагирования на нарушения закона, создание прозрачной высокотехнологичной среды взаимодействия органов прокуратуры РФ, бизнеса и граждан, обеспечение прозрачности информационного сопровождения процессов надзорной деятельности, повышение уровня доверия граждан к деятельности органов прокуратуры РФ", - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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