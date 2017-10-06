Роскомнадзор создал департамент по блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор учредил на базе подведомственного предприятия "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) департамент, изучающий возможности блокировки различных интернет-сервисов, в том числе анонимайзеров и VPN-сервисов. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

"Они [специалисты департамента] взаимодействуют с компаниями, которые работают в сфере информационной безопасности, отрабатывают разные сценарии поведения нарушителей и готовят соответствующие сценарии своего поведения. Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон", - рассказал газете глава ведомства.

По словам Жарова, таким образом Роскомнадзор готовится к вступлению в силу новых норм о регулировании интернета, в частности, поправок в закон "О защите информации", обязывающие анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не допускать пользователей к заблокированным в РФ сайтам. Специалисты нового подразделения будут блокировать данные сервисы в случае нарушения ими требований закона.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования в РФ анонимайзеров (сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты). Закон запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра.