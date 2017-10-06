ВЦИОМ: главные проблемы пожилых в РФ - бедность, низкие пенсии и плохое здоровье

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Главными проблемами людей старшего возраста россияне назвали бедность, низкие пенсии и плохое здоровье. Об этом говорится в исследовании, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Главными проблемами стариков ожидаемо названы бедность/низкие пенсии (59%) и проблемы со здоровьем (45%). В топ-5 рейтинга также вошли одиночество (25%), ощущение ненужности (24%), неуважительное отношение со стороны молодежи (18%). Интересно, что последний фактор почти втрое чаще называют представители молодежных групп (38% среди 18-24-летних), чем сами граждане преклонного возраста (14% среди 60-летних и старше)", - говорится в сообщении.

Три четверти опрошенных отметили, что люди преклонного возраста обделены вниманием.

Мнение россиян об уважении к старшему поколению разделились: 50% опрошенных считают, что к пожилым людям в нашей стране относятся с почтением, а 45% отмечают недостаточный уровень уважения общества к людям старшего возраста.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что данное исследование проводилось в сентябре 2017 года методом опроса 1,2 тыс. взрослых россиян. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.