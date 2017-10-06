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Движение ограничат в Москве 6 и 7 октября из-за религиозных и спортивных мероприятий

Общество
6 октября, 9:18 UTC+3

В связи с введением ограничений департамент региональной безопасности и противодействия коррупции рекомендует водителям заранее продумывать маршрут

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы 6 и 7 октября в связи с проведением религиозных и спортивных мероприятий. Об этом сообщается на официальном сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Движение транспорта временно ограничат в пятницу, 6 октября, с 10:00 до 14:00 на Большой Татарской улице. Это связано с проведением религиозных мероприятий", - сообщается на сайте.

В субботу, 7 октября, с 12:30 до 14:30 в связи с проведением забега, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, движение транспортных средств ограничат по следующему маршруту: улица Лужники - Лужнецкая набережная - Фрунзенская набережная - Пречистенская набережная (до Соймоновского проезда) - улица Хамовнический Вал (до Комсомольского проспекта).

Также 7 октября с 15:00 до 20:00 нельзя будет проехать по участку проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и по участку 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной. В этот день состоится матч между сборными России и Южной Кореи.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы просит водителей заранее планировать маршрут.

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