Движение ограничат в Москве 6 и 7 октября из-за религиозных и спортивных мероприятий

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы 6 и 7 октября в связи с проведением религиозных и спортивных мероприятий. Об этом сообщается на официальном сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
"Движение транспорта временно ограничат в пятницу, 6 октября, с 10:00 до 14:00 на Большой Татарской улице. Это связано с проведением религиозных мероприятий", - сообщается на сайте.
В субботу, 7 октября, с 12:30 до 14:30 в связи с проведением забега, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, движение транспортных средств ограничат по следующему маршруту: улица Лужники - Лужнецкая набережная - Фрунзенская набережная - Пречистенская набережная (до Соймоновского проезда) - улица Хамовнический Вал (до Комсомольского проспекта).
Также 7 октября с 15:00 до 20:00 нельзя будет проехать по участку проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и по участку 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной. В этот день состоится матч между сборными России и Южной Кореи.
Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы просит водителей заранее планировать маршрут.