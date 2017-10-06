Чайка: концепцию цифровой трансформации внедрят в органах прокуратуры до 2025 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Концепция цифровой трансформации в органах прокуратуры разработана и утверждена для внедрения до 2025 года, сообщил в пятницу генпрокурор РФ Юрий Чайка.

"Образован экспертный совет по вопросам информационных технологий, во взаимодействии с ним и Минкомсвязи разработана и утверждена концепция цифровой трансформации в органах прокуратуры до 2025 года", - сказал Чайка на первом совместном совещании Генпрокуратуры и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ в Екатеринбурге, где обсуждаются первоочередные задачи по внедрению в органах прокуратуры информационных технологий.

По его словам, уже сейчас функционирует федеральная информационная система Единого реестра проверок, выполняется интеграция с Единым порталом государственных и муниципальных услуг. "Безусловно, это будет создавать дополнительные гарантии защиты бизнеса, соблюдения прав граждан, повысит доверие с их стороны к нашей деятельности", - добавил Чайка.

Он отметил, что разрабатывается государственная автоматизированная система правовой статистики, и в 27 пилотных регионах проводится ее опытная эксплуатация, отрабатываются современные безбумажные технологии сбора статинформации с использованием электронной подписи. "За последние пять лет реализован ряд организационно- практических мероприятий, направленных на повышение достоверности государственной статистической отчетности, стали использоваться новые методики проверки предоставляемых данных и возможности автоматизированного контроля. В результате статистика стала более объективно отражать картину преступности", - сказал генпрокурор.

Единые стандарты

Выступая на совещании, начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры Олег Инсаров сообщил, что в органах прокуратуры отсутствуют единые стандарты разработки и эксплуатации информационных ресурсов. Он также отметил недостаточный уровень автоматизации надзорной деятельности. По его словам, сейчас в Генпрокуратуре функционирует 10 ведомственных информационных систем и программных продуктов, а также две государственные информационные системы. "Для перевода прокуроров в цифровую среду этого пока недостаточно", - добавил он.

По словам Инсарова, за 6 месяцев 2017 года российскими прокурорами выявлено почти 679 тыс. нарушений в сфере уголовно-правовой статистики, из них на Приволжский и Сибирский федеральные округа приходится почти по 17% от общероссийского показателя. Он отметил, что достоверность статистической информации существенно повысилась с 2011 года, когда уголовно-правовая статистика только вводилась в органным прокуратуры.

Электронный документооборот

Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак отметил растущее число обращений граждан в органы прокуратуры. "При этом пересылка документов от Генпрокуратуры до исполнителя в районе может занимать до двух недель. Значительные силы тратятся на подсчет статистических данных на бумажных носителях и мониторинг в СМИ сообщений о возможных фактах правонарушений", - добавил он.

Он также констатировал рост числа киберпреступлений как в России, так и за рубежом. По его словам, инфраструктура органов прокуратуры не вполне отвечает современным требованиям в связи со значительным износом техники и недостаточным использованием возможностей доступа в сеть. В этой связи Пак предложил Генпрокуратуре план мероприятий по переводу ведомства на цифровые технологии. Согласно этому плану, к 2020 году в прокуратуре должны появиться электронный документооборот, интеллектуальные сервисы помощи прокурору, сбор правовой статистики в электронном виде, обновлена инфраструктура.