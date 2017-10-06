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Защищенную компьютерную сеть органов прокуратуры планируется создать в 2017 году

Общество
6 октября, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

На эти цели выделено 1,1 млрд рублей

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Защищенная сеть для органов прокуратуры будет разработана в 2017 году, на нее выделено 1,1 млрд рублей, сообщил журналистам в пятницу начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры РФ Олег Инсаров.

"Единую защищенную сеть передачи данных мы планируем создать в этом году. Нам выделено 1,1 млрд рублей на всю страну на подключение всех прокуратур, в том числе, до районного уровня. В этом году конкурс разыгран, и до 1 декабря мы их планируем построить", - сказал Инсаров по итогам первого совместного совещания Генпрокуратуры РФ и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ в Екатеринбурге, где обсуждались первоочередные задачи по внедрению информационных технологий.

На совместном совещании в пятницу генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что при переходе прокуроров в цифровую среду "имеются определенные сложности". "У органов прокуратуры отсутствует корпоративная защищенная сеть передачи интернета, каналы связи прокуратуры в районах городского звена, структурированные кабели и сети. В большинстве случаев используются технические решения иностранных производителей, культура пользования техникой находится на низком уровне, допускаются факты несанкционированного подключения к рабочим станциям электронных устройств, использование вредоносных программ", - отметил Чайка.

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