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Роспотребнадзор: качество воздуха после пожара на НПЗ в Кстове находится в норме

Общество
6 октября, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Пожар возник, предположительно, из-за нарушения правил промышленной безопасности

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Качество атмосферного воздуха в городе Кстово в Нижегородской области, где 5 октября произошел техногенный пожар на заводе ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", находится в норме, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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"Сотрудниками управления Роспотребнадзора незамедлительно был организован отбор проб воздуха в зоне жилой застройки г. Кстово. Концентрации загрязняющих веществ в пределах нормативных требований", - говорится в сообщении.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы журналистов на месте ЧП, отметил, что за ситуацией, связанной с обеспечением безопасности жителей Кстово, следят специалисты управления Ростехнадзора, инспекции по труду и регионального управления Роспотребнадзора.

"Расследование причин инцидента, его последствий, а также анализ экологического ущерба будет проводиться региональными управлениями Ростехнадзора, инспекцией по труду и Роспотребнадзором. Отмечу, что проведено своевременное оповещение жителей близлежащих районов, что предельная концентрация вредных выбросов превышена не была", - сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что пожар возник на территории "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в резервуаре объемом 10 тыс. кубометров, где воспламенились пары бензина, после чего прогремел взрыв. В пресс-службе "Лукойла" ТАСС сообщили, что пожар возник, предположительно, из-за нарушения правил промышленной безопасности.

Расследованием причин инцидента занимаются комиссия Ростехнадзора, инспекции по труду, следственными органами региона возбуждено уголовное дело по факту пожара и гибели четырех человек, выполнявших работы на резервуаре. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим в пожаре на территории НПЗ.

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