Минздрав прорабатывает поручение правительства о продаже лекарств в магазинах

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минздрав прорабатывает поручение правительства по продаже лекарственных препаратов в магазинах и супермаркетах. Об этом сообщил журналистам в пятницу замглавы ведомства Сергей Краевой.
"Над этим поручением работаем. Здесь, как у кубика, несколько граней: первая - мы должны быть уверены, что не будет контрафактных препаратов. Вторая - мы должны быть уверены, что будут добросовестные продавцы. Третье - мы должны быть уверены, что будет налажен учет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Он также отметил, что Минздрав в целом поддерживает повышение доступности лекарственных препаратов при условии соблюдении врачебного принципа "не навреди".
В конце августа вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах.