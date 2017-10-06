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Минздрав прорабатывает поручение правительства о продаже лекарств в магазинах

Общество
6 октября, 10:37 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой добавил, что ведомство в целом поддерживает повышение доступности лекарственных препаратов при условии соблюдении врачебного принципа "не навреди"

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минздрав прорабатывает поручение правительства по продаже лекарственных препаратов в магазинах и супермаркетах. Об этом сообщил журналистам в пятницу замглавы ведомства Сергей Краевой.

"Над этим поручением работаем. Здесь, как у кубика, несколько граней: первая - мы должны быть уверены, что не будет контрафактных препаратов. Вторая - мы должны быть уверены, что будут добросовестные продавцы. Третье - мы должны быть уверены, что будет налажен учет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Он также отметил, что Минздрав в целом поддерживает повышение доступности лекарственных препаратов при условии соблюдении врачебного принципа "не навреди".

В конце августа вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах.

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