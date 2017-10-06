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ТАСС в спецпроекте ко дню рождения Путина рассказал, что значит "Быть президентом"

Общество
6 октября, 11:30 UTC+3

Из проекта вы узнаете, куда и как часто ездил глава государства и сколько раз он становился "Человеком года" по версии Time

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© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. 7 октября президент России Владимир Путин отметит 65-летие. Накануне его юбилея ТАСС выпустил специальный проект "Быть президентом", который рассказывает о непростой работе главы государства.

СПЕЦПРОЕКТ

Куда и сколько раз ездил Путин и как часто становился самым влиятельным человеком

Спецпроект к дню рождения президента России

Тем, кто следит за передвижениями Путина, будет интересно изучить интерактивные карты России и мира, где собраны подробные данные о том, в каком году, куда и сколько раз ездил президент, в каких регионах РФ проводил отпуск и даже сколько зарубежных визитов отменил.

Для тех, кто любит цифры, ТАСС посчитал количество дней, в течение которых Путин исполнял обязанности главы государства, подписанных им документов и вопросов, которые задавали ему россияне в ходе "Прямой линии".

Из проекта также можно узнать, как оценивают российского лидера в мире: сколько раз он становился "Человеком года" по версии Time и возглавлял список наиболее влиятельных людей по версии Forbes.

Как Путин отмечал предыдущие дни рождения

Обычно президент никак не выделяет день рождения, зачастую проводя его на работе. Несколько раз на 7 октября выпадали крупные международные саммиты, в которых российский лидер принимал участие. Так, 50-летний юбилей в 2002 году Путин отметил в Кишиневе, где проходил саммит СНГ. А в 2013 году он принимал поздравления от лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на индонезийском острове Бали, где проходил саммит АТЭС.

В последние годы в день рождения Путин предпочитает активный отдых. В 2014 году впервые за многие годы глава государства официально взял выходной, чтобы провести день "вдали от цивилизации" в сибирской тайге. А в 2015 году он принял участие в хоккейном матче. Президент забросил семь шайб, внеся значительный вклад в победу своей команды "Звезды НХЛ", которая выиграла у сборной НХЛ со счетом 15:10.

 

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