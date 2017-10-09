Презентация федерального проекта "Я - профессионал". Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная федеральному образовательному проекту "Я - профессионал", который представляют ведущие российские вузы совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), организацией "Деловая Россия", компанией "Яндекс" и издательством "Просвещение".

В презентации принимают участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева, президент РСПП, президент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ-ВШЭ) Александр Шохин, член президиума генсовета "Деловой России" Александр Рудик, ректор НИУ-ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор Университета ИТМО Владимир Васильев и HR-директор компании "Яндекс" Елена Бунина.

В проекте "Я - профессионал" смогут принять участие десятки тысяч молодых людей, которые хотят учиться в ведущих российских вузах и начать карьеру в лучших компаниях страны.