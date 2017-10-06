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Нобелевская премия мира присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия

Общество
6 октября, 12:03 дата обновления: 6 октября, 12:09 UTC+3

На премию в этой категории в этом году претендовали 318 кандидатов, в том числе 103 организации

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© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ОСЛО, 6 октября. /ТАСС/. Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Об этом объявила в пятницу в Осло председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

"[Премия присуждена] за привлечение внимание к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия", - сказала она.

Награда в этой категории, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается тому, кто добился наибольших успехов, либо сделавший больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение внимания к ним.

В этом году на премию было выдвинуто 318 кандидатов, в том числе 103 организации. В 2016 году лауреатом Нобелевской премии мира стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за "решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране".

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