"Знания позволят ему жить, когда меня уже не будет рядом"

Чеченский "Кванториум" занял первое место в общероссийском рейтинге детских технопарков. Там для детей-инвалидов разработали уникальную программу обучения техническим специальностям.

В рамках образовательного проекта в Грозном более 50 ребят с ограниченными возможностями здоровья учатся программированию, знакомятся с основами геоинформационных систем, учатся использовать навигационные сервисы и делать космические снимки. Как проходят занятия с особенными детьми и что они им дадут — в материале ТАСС.

"Ты сильнее нас"

Образовательная программа "Кванториума" сейчас находится на начальном этапе. Педагоги устанавливают контакт с детьми, помогая им адаптироваться и преодолеть барьеры в общении. Через три года — после завершения обучения — у каждого ребенка появится специальность.

"Задача команды сейчас — заинтересовать, а в дальнейшем они получат знания по зондированию, картографированию, межеванию, созданию сайтов и игр, обучатся работе с 3D-принтерами, лазерным и фрезерным станками, освоят свободное пилотирование любого аппарата. Грантовая поддержка президента РФ открывает огромные возможности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы будем учить их писать проекты, реализовывать их. Таким образом, подготовим квалифицированных специалистов, в том числе и для нашего технопарка", — рассказал ТАСС методист по программно-методическому обеспечению "Кванториума" Рахим Ахъядов.

Заявки на участие в программе подали родители 56 детей. Педагоги надеются, что со временем и с первыми результатами количество желающих увеличится.

"Помимо обучения у нас дополнительно идет интеграция с обычными детьми. Наш ученик Аюб — он сейчас поехал в Санкт-Петербург за протезами — подружился с двумя братьями из основной группы: вместе гуляют, обедают, общаются. Я стал свидетелем, как эти ребята ему говорят: "У тебя нет рук. Ты научился жить без них, ты сильнее нас". Мальчишки, которые учатся в 7-м классе, представляете? И это дало результат, он стал увереннее. Вот к чему мы стремимся", — отметил собеседник ТАСС.

"Поглощают информацию гигабайтами"

Занятия для детей во время летних каникул проходят в небольшой аудитории с педагогом и психологом. В будущем их разделят по группам — по четыре ученика с ограниченными возможностями здоровья и восемь обычных детей. В качестве педагогов с детьми работают лучшие студенты Грозненского государственного нефтяного технического университета.

Развернуть Урок в технопарке "Кванториум" © Зубайр Байраков/ТАСС Урок в технопарке "Кванториум" © Зубайр Байраков/ТАСС

"Особенности и свои сложности в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, конечно, есть. Они очень чувствительны и нуждаются в индивидуальном внимании, в частности на данном этапе, когда идет адаптация. В некоторых ситуациях от этих детей больше отдачи, чем от основных групп, они поглощают информацию гигабайтами", — рассказал педагог Ахмед Хамзатов.

У Минкаила Мацагова множественные врожденные пороки, он передвигается на инвалидной коляске. За 15 лет мальчик перенес 12 операций, еще две предстоит. Обучение в "Кванториуме" полностью изменило его жизнь, дало друзей и, как отмечает он сам, — будущее.

"Меня всегда интересовало, как создаются сайты, как они работают, и здесь я определился, кем стану, в каком направлении буду работать — это IT-технологии. Сделаю свой первый проект, заработаю первые деньги и потрачу их на свое здоровье. Моя мечта — встать на ноги, в буквальном и переносном смысле", — отметил он.

"С приходом сюда все изменилось"

После часового обучения дети торопятся к родителям, которые ожидают их в зале. Ребята увлеченно рассказывают им о прошедшем уроке.

"Ради этого огонька в глазах наших детей мы готовы каждый день возить их сюда, несмотря на дальнюю дорогу и затраты на такси. Школьной программе он обучается дистанционно, в основном все время был дома, но с приходом сюда все изменилось. Появились друзья, педагоги, которые искренне заинтересованы в том, чтобы нам помочь. Главное наше ожидание — что он получит здесь знания, которые позволят ему жить самостоятельно в будущем, когда рядом уже не будет меня", — говорит Айна Мацагова.

В числе родителей — единственный отец Алавди Хамбулатов, у которого в "Кванториуме" обучение проходят сразу две дочери. "Услышав о программе, отдал дочь, которая болеет. Ей настолько понравилось, что уже через пару дней старшая тоже загорелась идеей стать программистом. И вот вожу теперь обеих", — рассказал он.

Образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья не заложена в проект развития дополнительного образования. По словам ее инициаторов, это своеобразный благотворительный эксперимент, успех которого зависит от заинтересованности и поддержки всех участников.

Первый в Чеченской Республике детский технопарк "Кванториум" открылся на территории математической школы в Грозном в январе 2017 года. На данный момент здесь обучается около 800 детей по таким направлениям, как "IT-Квантум", "ГеоКвантум", "ЭнерджиКвантум", "АэроКвантум", "РобоКвантум". Центр оснащен современным HiTech-цехом для прототипирования и цифрового производства. Проект создан в рамках программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Новая модель системы дополнительного образования детей", реализуемой в ряде регионов. Площадь детского технопарка включает в себя учебные классы, оборудованные мастерские для практических занятий и лекторий.

Таисия Боршигова