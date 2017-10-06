Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Архитекторы ТОГУ из Хабаровска повезут на Фестиваль молодежи идеи благоустройства городов

Общество
6 октября, 12:53 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 6, октября. /ТАСС

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт назвал участников делегации "имиджем края"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 6 октября. /ТАСС/. Студенты-архитекторы Тихоокеанского универститета (ТОГУ) представят на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет 14-22 октября в Москве и Сочи, свои идеи по организации общественных пространств. Об этом в пятницу сообщил губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту студент пятого курса Института архитектуры и дизайна ТОГУ Игорь Бойчук.

Смотрите также

Более 600 делегатов от Санкт-Петербурга отправятся на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Карачаево-Черкесию на Всемирном фестивале молодежи и студентов представят 65 делегатов

Почти 90 делегатов от КБР поедут на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Ставропольская делегация подготовила 140 проектов на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

"Планируем работать на площадке "Архитектура и дизайн будущего" и рассказать о наших идеях по развитию современных общественных пространств, над которыми сейчас активно работает молодежь в рамках приоритетного федерального проекта "Комфортная городская среда". Мы уже разработали несколько типовых дизайн-проектов, которые будут реализованы в Хабаровске в 2018 году. Хотелось бы наладить связи с представителями ведущих архитектурных школ России и зарубежья", - рассказал Бойчук на встрече губернатора с делегацией Хабаровского края, которая поедет на фестиваль.

Всего в нее вошли 55 участников возрасте от 18 до 30 лет, а также 50 волонтеров. Встреча с молодыми активистами прошла в пятницу в интеллектуальном центре ТОГУ.

"Сегодня я увидел молодых людей, способных внести свой вклад в развитие региона. Вы - имидж нашего края. Уверен, наша делегация будет яркой, позитивной, открытой и качественно себя проявит на рабочих и дискуссионных площадках события международного уровня", - сказал на встрече Шпорт.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов объединит более 20 тыс. человек из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. В этом году на участие в фестивале было подано более 50 тыс. заявок от кандидатов из 186 стран мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Страны
Россия
Персоны
Шпорт, Вячеслав Иванович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
2
Путин принял отставку главы Новосибирской области
3
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
4
Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура
5
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
6
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса
7
Нобелевская премия мира. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама