Архитекторы ТОГУ из Хабаровска повезут на Фестиваль молодежи идеи благоустройства городов

ХАБАРОВСК, 6 октября. /ТАСС/. Студенты-архитекторы Тихоокеанского универститета (ТОГУ) представят на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет 14-22 октября в Москве и Сочи, свои идеи по организации общественных пространств. Об этом в пятницу сообщил губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту студент пятого курса Института архитектуры и дизайна ТОГУ Игорь Бойчук.

"Планируем работать на площадке "Архитектура и дизайн будущего" и рассказать о наших идеях по развитию современных общественных пространств, над которыми сейчас активно работает молодежь в рамках приоритетного федерального проекта "Комфортная городская среда". Мы уже разработали несколько типовых дизайн-проектов, которые будут реализованы в Хабаровске в 2018 году. Хотелось бы наладить связи с представителями ведущих архитектурных школ России и зарубежья", - рассказал Бойчук на встрече губернатора с делегацией Хабаровского края, которая поедет на фестиваль.

Всего в нее вошли 55 участников возрасте от 18 до 30 лет, а также 50 волонтеров. Встреча с молодыми активистами прошла в пятницу в интеллектуальном центре ТОГУ.

"Сегодня я увидел молодых людей, способных внести свой вклад в развитие региона. Вы - имидж нашего края. Уверен, наша делегация будет яркой, позитивной, открытой и качественно себя проявит на рабочих и дискуссионных площадках события международного уровня", - сказал на встрече Шпорт.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов объединит более 20 тыс. человек из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. В этом году на участие в фестивале было подано более 50 тыс. заявок от кандидатов из 186 стран мира.