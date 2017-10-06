Белоруссия и Россия создали особо охраняемую природную территорию "Заповедное Поозерье"

МИНСК, 6 октября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белоруссия и Россия создали трансграничную особо охраняемую природную территорию "Заповедное Поозерье". Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии.

В охраняемую природную территорию "Заповедного Поозерья" вошли два белорусских республиканских ландшафтных заказника "Красный Бор" и "Освейский" в Витебской области и парк "Себежский" в Псковской области России.

В белорусском природоохранном ведомстве отметили, что данное решение позволит улучшить сотрудничество двух стран в области охраны и мониторинга окружающей среды, научных исследований, сохранения биологического разнообразия.

"Оно также будет способствовать развитию экологического просвещения населения и экологического туризма", - подчеркнули в минприроды.

Уникальные уголки природы

Заказник "Освейский" - уникальный природный уголок Белоруссии, на территории которого расположены озера ледникового происхождения, различные типы болот, смешанные леса. Здесь же находится озеро Освейское, которое играет важное климатообразующее значение для большого региона северной части республики. В заказнике гнездится более 160 вида птиц, 36 из них внесены в Красную книгу Белоруссии.

Заказник "Красный Бор" на севере непосредственно граничит с российским Национальным парком "Себержский".

Его территория не пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС и является наиболее экологически чистой в Белоруссии. Эстетическую, историческую и экологическую ценность, по словам специалистов, представляет собой и Национальный парк "Себежский". Здесь сохранились "слабо измененные и даже коренные ландшафты с разнообразным животным и растительным миром".

Решение о создании особо охраняемой природной территории было принято министрами природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским и природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андреем Ковхуто на 3-м совместном заседании коллегии природоохранных ведомств двух стран 17 мая 2016 года в Москве. Для координации деятельности по реализации соглашения будет создана смешанная российско-белорусская комиссия.