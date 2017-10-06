Дефицит учебников для старшеклассников в Бурятии будет ликвидирован в начале 2018 года

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УЛАН-УДЭ, 6 октября. /ТАСС/. Все школы Бурятии получат недостающие учебники для 9-11 классов в начале следующего года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского Министерства образования и науки.
Ранее сообщалось, что средние образовательные учреждения региона испытывают дефицит учебников по нескольким причинам: из-за демографического роста и существующих нормативов расходов на обучающихся.
"До февраля 2018 года все школы Бурятии получат недостающие учебники для 9-11 классов. Достигнута договоренность с издательствами "Дрофа", "Просвещение", "Вентана-граф" на условиях оплаты в рассрочку на три года. До февраля 2018 года всю необходимую потребность по учебникам в старших классах они покроют", - отметили в министерстве.
В настоящее время школы Бурятии покупают учебную литературу в первую очередь для 1-7 классов, которые занимаются по новым федеральным государственным стандартам. А учебники для старших классов финансируются по остаточному принципу из республиканских субвенций.
В пресс-службе напомнили, что правительством Бурятии было принято решение заложить в бюджет 2018 года 50 млн рублей на учебники для учащихся 9-11 классов. Депутаты Народного Хурала поддержали эту инициативу при внесении изменений в бюджет республики.