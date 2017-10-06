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Документальный фильм "Интервью с Путиным" посмотрели более миллиона итальянцев

Общество
6 октября, 14:03 UTC+3 РИМ РИМ 6, октября. /ТАСС

Передача стала одной из самых популярных на итальянском телевидении

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Постер к фильму "Интервью с Путиным"

Постер к фильму "Интервью с Путиным"

© Filmpro.ru

РИМ, 6 октября. /ТАСС/. Более миллиона итальянцев посмотрели в четверг документальный фильм "Интервью с Путиным" (The Putin Interview), транслировавшийся в прайм-тайм по итальянскому телеканалу RAI 3. Соответствующие данные опубликовала в пятницу пресс-служба государственной радио- и телекорпорации RAI.

Согласно распространенной информации, переведенный на итальянский язык документальный фильм выдающегося американского режиссера Оливера Стоуна, ранее трижды удостоенного премии Американской академии киноискусств "Оскар", посмотрели 1,076 млн телезрителей. Документальное кино в жанре интервью, рассказывающее о российском президенте, стало в четверг одной из самых популярных передач на итальянском телевидении.

К фигуре президента РФ на Апеннинах традиционно приковано общественное внимание. Так, согласно данным ежегодного доклада Института международных политических исследований (ISPI), опубликованного в феврале 2016 года, Владимир Путин был признан самым влиятельным политиком за прошедший год.

Премьера нового документального фильма Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interview) состоялась в США на кабельном канале Showtime ("Шоутайм"). Премьерный показ завершился 15 июня, а 16 июня в США в издательстве Hot Books ("Хот букс") выпущена книга с полными текстами интервью. Права на показ фильма в России купил Первый канал, который демонстрировал его с 19 по 22 июня.

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