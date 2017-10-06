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В Приморском океанариуме поселились пять мечехвостов

Общество
6 октября, 13:31 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, октября. /ТАСС

Животных привезли с Тайваня

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ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Мечехвостов - морских членистоногих, которые считаются ровесниками динозавров, доставили с Тайваня в Приморский океанариум и теперь после адаптации переводят в главный корпус, где их смогут увидеть все посетители. В дальнейшем специалисты океанариума намерены научиться разводить мечехвостов искусственно, сообщает пресс-служба океанариума.

"В Приморском океанариуме пополнилась коллекция мечехвостов, сейчас, после успешной адаптации, животных переводят в главный корпус. Их месяц назад привезли с Тайваня, они были выловлены в дикой природе и перед отправкой в Россию прошли карантин. Животные хорошо перенесли перелет, в океанариуме их поначалу поместили в научно-адаптационный корпус. Было важно приучить мечехвостов к низкой температуре воды, так как в экспозициях она составляет 22-23 градуса, а также провести противопаразитарную обработку и подобрать рацион", - говорится в сообщении.

Мечехвостов считают ровесниками динозавров, они живут на Земле сотни миллионов лет, отмечает пресс-служба, и, судя по найденным окаменелостям, они почти не изменились.

"Живые ископаемые" обитают в экспозиции "Эволюция жизни в океане", в неглубоком аквариуме со слоем грунта на дне, в который любят закапываться. Специалисты Приморского океанариума намерены наработать опыт искусственного воспроизводства мечехвостов, отмечается в сообщении.

Тело мечехвоста сверху покрыто панцирем, состоящим из двух взаимно подвижных частей. Передний щит напоминает подкову, сзади расположен длинный прочный шип, служащий органом опоры. Окраска светло-коричневая или оливковая. Мечехвосты хищники, свою добычу - различных беспозвоночных - извлекают из грунта, взрыхляя его передним острым краем панциря.

У мечехвостов голубая кровь, в ней нет гемоглобина, который переносит кислород, его заменяет гемоцианин. Из-за присутствующей в нем меди при контакте с воздухом кровь становится синей.

В мире насчитывается пять видов мечехвостов, в Приморском океанариуме живет один, Limulus polyphemus. Он обитает в тропических и субтропических морях и живет недалеко от берега на глубине 10-40 метров, достигает 75 сантиметров в длину при диаметре панциря 25-30 сантиметров.

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