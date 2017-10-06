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Сотрудники парка "Русская Арктика" попробуют найти погибшую более века назад яхту Ли Смита

Общество
6 октября, 13:29 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 6, октября. /ТАСС

Планируется, что экспедиция начнется в 2018 году и пройдет в два этапа

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АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Русская Арктика" планируют в 2018 году провести международную экспедицию для исследования места крушения паровой яхты "Эйра" британского исследователя Бенджамина Ли Смита, которая затонула в 1881 году у берегов острова Нортбрука в западной части архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил ТАСС в пятницу директор парка Александр Кирилов.

"Национальный парк готовит экспедицию, которая планируется на следующий год для уточнения места, где может находиться судно. Скорее всего, исследования будут проходить в два этапа. В первый год нужно уточнить место, где лежит яхта, на следующий - продолжить изучение объекта", - сказал собеседник агентства.

В августе экспедиция "Открытый океан: архипелаги Арктики" при обследовании морского дна в районе мыса Флора острова Нортбрука обнаружила объект, сопоставимый с размерами судна Ли Смита. Подводная видеосъемка объекта позволила различить фрагменты деревянных конструкций, из чего можно предположить, что это и есть обломки той яхты.

Британский полярный исследователь Бенджамин Ли Смит (1828-1913) совершил две экспедиции к Земле Франца-Иосифа. В 1880 и 1881 годах он отправлялся к берегам архипелага на паровой яхте "Эйра", построенной специально для плавания во льдах. Во время второй экспедиции, 21 августа 1881 года в окрестностях острова Нортбрука, судно неожиданно зажало льдами, после чего оно получило пробоину и затонуло. Из обломков "Эйры" участники экспедиции построили хижину на мысе Флора, откуда после зимовки смогли переправиться на лодках на Новую Землю и оттуда вернуться на родину.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

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