Власти Мурманска обяжут бизнес решить проблему бродячих животных на своих территориях

МУРМАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Власти Мурманска разработали проект закона, обязывающий предпринимателей и компании следить за безнадзорными животными на своих территориях, которые зачастую становятся местом скопления бродячих собак и распространения опасных заболеваний, что угрожает горожанам. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в региональном комитете по ветеринарии.

"Законопроект предусматривает ответственность предпринимателей за обитание безнадзорных животных, которые представляют угрозу для здоровья человека, на территориях предприятий, учреждений организаций всех форм собственности, принадлежащих им на праве собственности, владения или пользования", - сказали в комитете.

Проблема с бродячими животными в Заполярье не критическая, но периодически возникают проблемы с распространением заболеваний, также фиксировались случаи нападения животных на людей. На территории муниципалитетом эту проблему решают власти, а вот земельные участки, находящиеся в пользовании или владении коммерческих структур остаются зоной риска. Как пояснили в комитете, законопроектом для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей водится обязанность не допускать на их территориях нахождение и прикорм безнадзорных животных.

Кроме того, законопроект предполагает введение в муниципалитетах единого порядка подсчета безнадзорных животных. Также устанавливается обязанность по регистрации безнадзорных собак и кошек для лиц, принявших их на содержание, на время розыска собственника этих животных.

Как отметили в комитете, проект закона прошел все необходимые согласования и процедуру общественных слушаний. Были рассмотрены и другие инициативы - например, запрет на прикорм гражданами безнадзорных животных, но данное предложение было отклонено.