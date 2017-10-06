Журналисты привезли на Кавказ калмыцкие сказки и мечеть из спичек

Более 100 журналистов, фотографов и блогеров со всей страны приехали в Северную Осетию, чтобы рассказать коллегам об особенностях своих регионов: о соревнованиях калмыцких сказителей или о праздновании эстонского Янова дня в сибирском таежном селе, показать копию крупнейшей чеченской мечети, которая собрана из спичек.

Хоть медиафестиваль и подразумевает борьбу за победу, но, как отмечают сами конкурсанты, — участие в фестивале для многих важнее призовых мест.

От Сибири до Волги

"История фестиваля, идея которого зародилась на Кавказе, нашла отклик во всех регионах России. Получивший развитие от регионального форума журналистов до медиафестиваля федерального значения "Восхождение" по праву стал авторитетной профессиональной площадкой всероссийского масштаба", — говорится в приветствии Министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова участникам фестиваля.

Среди участников журналисты из самых разных регионов РФ: из Тюменской области и Кубани, из Калмыкии и Томска. Многие из них рассказывают о национальных традициях. Например, Марина Думина из Томска привезла на фестиваль радиопередачу о праздновании Янова дня (традиционный эстонский праздник, приуроченный к летнему солнцестоянию — прим. ТАСС) в сибирской деревне Березовка, куда эстонцы переселялись еще в XIX веке, но их потомки все еще сохраняют многие национальные традиции. А Сарра Батаева представила телесюжет о конкурсе калмыцких сказителей, которые исполняют и эпос, и загадки, и сказки.

Кристина Тараева подготовила для рубрики "Погружение" на ГТРК "Волгоград" сюжет о парапланеристах, для чего ей пришлось подняться в небо. "Не ожидала, что пройду в финал, для меня победа не важна, а важнее участие. Мы здесь общаемся с коллегами со всей России, прослушаем мастер- классы от профессионалов, такой опыт для всех региональных журналистов полезен. Я уже бывала в Осетии — это родина моих предков, и участвовать в медиафестивале, который проходит здесь, вдвойне приятно", — рассказала она.

Сюжет Марины Еремкиной про мордовский заповедник, в котором строят новые экотропы в преддверии чемпионата мира по футболу, также попал в финал. "Я оцениваю свои шансы на победу трезво, у меня сильные конкуренты. Для меня важнее была возможность приехать сюда, увидеть Кавказ, я так долго об этом мечтала, и моя мечта сбылась. Сложно передать мои эмоции, впечатления от потрясающей местной природы, мне просто хотелось без конца фотографировать все вокруг", — поделилась собеседница.

Душа Кавказа

Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа, председатель Совета директоров Корпорации развития Северного Кавказа Одес Байсултанов отметил, что одни из самых ярких работ фестиваля посвящены Северному Кавказу.

"[Они] раскрывают самобытные традиции народов, проживающих на этой благодатной земле, магнетизм, притягательность и великолепие ее горных пейзажей, увидев которые хотя бы один раз в жизни — забыть невозможно. Представители медиасферы, принимающие участие в конкурсной программе, дают возможность значительной аудитории <…> открыть с новой, неизвестной ранее стороны, уникальность и неповторимость Кавказа", — приводит его слова пресс-служба корпорации.

Всего в финал вышли около 30 работ, рассказывающих о Северном Кавказе. Например, Назира Алиева из Дагестана представила 24-минутный документальный фильм "Царица сердца" об армянке Анне Улухановой, одной из жен Шамиля - имама Северного Кавказа, который четверть века во главе объединенных горских народов успешно противостоял Российской империи. От лица Анны (после принятия ислама Шуйанат) в игровом фильме рассказывается о событиях середины XIX века на Северном Кавказе, имаме Шамиле и судьбе самой женщины.

Ибрагим Заурбеков, блогер из Чеченской Республики, подавал заявку на две номинации: "Фоторепортаж" и "Блог". "Я убедился, участвуя в фестивале впервые, что это прекрасное место для общения журналистов, их консолидации. Это огромный плюс для журналистов и блогеров", — уверен он.

На фотографиях Заурбеков запечатлел сделанную кавказской мастерицей из спичек мечеть "Сердце Чечни", которая считается одной из крупнейших мечетей Европы. "А в "Инстаграме" я пишу об общественной деятельности, которой занимаюсь, развитии бизнес-направления и туризма. Все это попадает под тематику медиафестиваля", — добавил он.

Недетская работа

В числе конкурсантов есть даже дети. Ребята из Башкирии делают полноценную радиопередачу "Солнечный городок". "Мы едем, едем, едем в далекие края, веселые соседи, счастливые друзья, — поют в эфире девочки-ведущие. — Мы действительно едем. Едем на машине в село Ангасяк, ведь нас туда давно звали".

В передаче они рассказывают о крупном селе Ангасяк в Башкирии, где живут люди нескольких национальностей: татары, башкиры, русские, литовцы, армяне, цыгане, казахи и другие. Местный корреспондент — школьница Карина и ее односельчане знакомят гостей с жителями села, национальными традициями и костюмами, музеем и школой. В эфире звучат народные песни и кулинарные хитрости.

Руководитель радиопередачи Луиза Ахтямова сообщила ТАСС, что проект существует уже семь лет. "Мы педагоги в большей степени, чем журналисты, мы начали делать передачу по шаблону "Пионерской зорьки". Выходили выпуски на тему театра, праздников. На медиафестиваль мы подали заявку в номинации "Лучшая радиопередача", причем наша детская передача конкурирует со взрослыми серьезными проектами, что радует", — отметила она.

Поделятся знаниями

Для участников III Всероссийского медиафестиваль "Восхождение" пройдут мастер-классы и экспертная сессия. Перед журналистами выступят Президент Евразийской академии телевидения и радио Антон Войцеховский. Он расскажет о создании документальных фильмов. Директор представительства ТАСС в Северо-Кавказском федеральном округе Оксана Понамарева поделится особенностями продвижения СМИ в соцсетях.

Развернуть Участники III Всероссийского медиафестиваля "Восхождение" © Пресс-служба III Всероссийского медиафестиваля "Восхождение" Участники III Всероссийского медиафестиваля "Восхождение" © Пресс-служба III Всероссийского медиафестиваля "Восхождение"

Экспертная сессия Минкавказа России и "Курортов Северного Кавказа" выступят с темой "Роль СМИ в продвижении туристического потенциала Северного Кавказа", которая посвящена эффективным механизмам развития основных видов туризма в регионе: горного, лечебно-оздоровительного, круизного, культурно-познавательного, сельского, делового и экологического.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и главы Северной Осетии. Организаторы - ВГТРК и Фонд "ПосетиКавказ". Генеральный партнер - АО "Курорты Северного Кавказа".