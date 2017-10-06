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Меркель выразила соболезнования Путину в связи с гибелью людей в ДТП под Владимиром

Общество
6 октября, 14:07 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 6, октября. /ТАСС

По последним данным, в ДТП погибли 16 человек

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БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с трагической гибелью пассажиров автобуса в ДТП во Владимирской области. Текст послания распространила в пятницу пресс-служба германского правительства.

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"Известие о столкновении поезда с автобусом во Владимире, в результате которого погибло большое число людей и многие были ранены, меня сильно поразило, - отметила Меркель. - Хочу выразить свое искреннее сочувствие вам и гражданам вашей страны и прошу вас передать родственникам погибших слова соболезнования, а пострадавшим - пожелания скорейшего выздоровления".

6 октября в районе станции Покров Владимирской области в пассажирский автобус врезался поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По последним данным, в ДТП погибли 16 человек. По информации местных властей, пассажирами автобуса были граждане Узбекистана, а водители - гражданами Казахстана. По информации пресс-службы РЖД, машинист пытался остановить состав, однако ему не удалось этого сделать. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту ДТП.

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