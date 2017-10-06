Эксперты: низкая продолжительность жизни мужчин в РФ требует особого внимания государства

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Низкая продолжительность жизни мужчин трудоспособного возраста в России связана не только со злоупотреблением алкоголем и ранними сердечно- сосудистыми заболеваниями, но и с недостаточным финансированием мероприятий по охране здоровья граждан. Об этом ТАСС рассказали эксперты в области демографии.

Ранее Всемирный банк опубликовал доклад, согласно которому Россия находится на первом месте в Европе среди стран с наиболее высоким процентом смертности мужчин до 65 лет. До этого возраста не доживают 43% мужчин, отмечено в этом документе. Доклад Всемирного банка основывается на данных за 2015 год.

Научный руководитель центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Валерий Елизаров сообщил, что с 2006 года в России наблюдается положительная динамика в продолжительности жизни мужчин. Если до 2006 года средняя продолжительность жизни мужчин в России едва достигала 58 лет, то сейчас она составляет 65-66 лет, добавил он.

Тем не менее, отставание от европейских стран по этому показателю существенное. Российские мужчины живут на 10 лет меньше, чем европейские, отметил Елизаров. "Здесь мы несем огромные потери и это потери не только человеческие, но и экономические", - сказал собеседник агентства.

Накопленные проблемы

Директор Института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолий Вишневский добавил, что Россия отстает от европейских стран по уровню продолжительности жизни мужчин уже более 50 лет и переломить эту тенденцию пока не удается.

"Нужно очень многое поменять в нашей жизни и системе, в том числе в распределении ресурсов, потому что у нас очень мало средств тратится на охрану здоровья и на его восстановление. Это скорее проблема приоритетов в деятельности государства. И здесь налицо неправильная расстановка акцентов во всей социальной политике государства", - полагает Вишневский.

Люди могут умирать от разных причин, но факторы носят комплексный характер - это и образ жизни, и качество дорог, и коррупция, и плохая экология, и плохое качество продуктов питания, считает он.

"Нужно также провести исследование, почему, например, в Италии, где не такое уж спокойное население и там совсем другой уровень смертности, чем у нас. Значит мы где-то недорабатываем, и очень сильно недорабатываем. Нужно изменить политику финансирования. Мы тратим меньше всех среди европейских стран на охрану здоровья", - добавил Вишневский.

Елизаров видит резервы в сокращении смертности мужчин трудоспособного возраста от внешних причин. "Главный резерв заложен в снижении показателей смертности от внешних причин - это убийства, самоубийства, алкогольные отравления, по линии транспорта и всякие происшествия", - сказал он.

Также есть резервы в снижении смертности от сердечно- сосудистых заболеваний при своевременном прохождении диспансеризации и ранней диагностике, добавил собеседник агентства.