На iPhone и iPad появятся новые эмодзи

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. В обновленной версии операционной системы Apple iOS для iPhone и iPad появятся сотни новых эмодзи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

С выходом обновления iOS 11.1 пользователям станут доступны более выразительные смайлики, гендерно-нейтральные персонажи, различная одежда и еда, животные, сказочные существа и многое другое. Кроме того, как сообщили в компании, в обновление войдут символы, представленные на Всемирном дне эмодзи, в том числе женщина в платке, персонаж с бородой и зомби.

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В iOS 11.1 также появится новый жест - "Я люблю тебя", основой для которого стала соответствующая фраза на американском языке жестов.

Новые эмодзи появятся на следующей неделе в бета-версиях iOS 11.1 и станут доступны в последующих обновлениях ПО для iOS, macOS и watchOS (операционная система, на которой работают Apple Watch - прим. ТАСС).