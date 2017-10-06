Сотрудники Росприроднадзора осмотрят территорию НПЗ в Нижегородской области

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники Росприроднадзора 9 октября осмотрят территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) компании "Лукойл" в Нижегородской области, где 5 октября произошел техногенный пожар. Специалисты оценят возможный экологический ущерб от ЧП, сообщает 6 октября пресс-служба департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу (ПФО).

"По факту возгорания департаментом Росприроднадзора по ПФО возбуждено административное расследование. Решение об отборе проб почвы и возможном расчете ущерба будет принято по результатам осмотра территории предприятия, которое запланировано на 9 октября 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что 5 октября инспекторы Росприроднадзора выезжали на место происшествия и взяли пробы воздуха, для того чтобы выявить возможные превышения показателей загрязняющих веществ, характерных для горения нефти и нефтепродуктов. Пробы были взяты в километре от места возгорания, на границе санитарно-защитной зоны предприятия в районе станции Зелецино.

Как ранее сообщалось, результаты анализа на содержание в воздухе диоксида азота и оксида углерода в указанном районе превышений предельно допустимых концентраций не выявили.

Кроме того, специалисты ведомства принимают участие в административном расследовании причин чрезвычайного происшествия. Как отметил начальник департамента Росприроднадзора по ПФО Олег Кручинин, удалось избежать экологических последствий. По его словам, в настоящее время необходимо провести разбор случившегося и сделать выводы как в части технологического надзора, так и в части усиления экологического контроля на опасных промышленных предприятиях региона.

Ранее сообщалось, что пожар возник на территории "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в резервуаре объемом 10 тыс. кубометров, где воспламенились пары бензина, после чего прогремел взрыв. В пресс-службе "Лукойла" ТАСС сообщили, что пожар возник, предположительно, из-за нарушения правил промышленной безопасности. Расследованием причин инцидента занимаются комиссия Ростехнадзора, инспекции по труду, следственными органами региона возбуждено уголовное дело по факту пожара и гибели четырех человек, выполнявших работы на резервуаре. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим в пожаре на территории НПЗ.