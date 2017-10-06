В Ставрополе 8 октября пройдет молодежный форум ОНФ

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Молодежный форум Общероссийского народного фронта (ОНФ) соберет 8 октября в Ставрополе молодежных лидеров Ставропольского края и Калмыкии, которые получат возможность познакомиться с новым направлением работы фронта "Молодежка ОНФ". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ОНФ.

"В форуме примут участие 250 молодежных лидеров Ставропольского края и Республики Калмыкия. Участникам будет представлено новое направление работы - "Молодежка ОНФ". Мы везем в Ставрополь мощную команду депутатов - представителей ОНФ. Хотим получить от участников форума обратную связь и найти лучших", - сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы Ольга Тимофеева, ее слова передает пресс-служба.

По данным пресс-службы, федеральные координаторы проектов ОНФ проведут тематические мастер-классы, также для участников будут организованы открытые игровые площадки, флешмобы, фотозоны, квесты.

"На форуме мы познакомим участников с командой "Молодежки ОНФ", расскажем о конкурсах и проектах, которые мы реализуем. Но самое главное - мы хотим услышать от них предложения по совместной работе, новые идеи. В целом уверен, что форум будет ярким и полным позитивных впечатлений", - отметил координатор "Молодежки ОНФ", депутат Госдумы Сергей Боярский, его слова передает пресс-служба.

Форум пройдет на базе Ставропольского государственного аграрного университета.