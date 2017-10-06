Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Педагог начальных классов одной из школ Краснодара по решению педагогического коллектива уволена после появления в прессе сообщений о ее отказе принять в подарок ко Дню учителя от учеников конверт с деньгами из-за "маленькой суммы". Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

Накануне ряд СМИ распространил письмо членов родительского комитета первого класса, в котором рассказывалось об отказе учительницы принять цветы и деньги в конверте из-за "маленькой суммы".

"Действительно, озвученный накануне факт поведения учителя начальных классов в одной из школ Краснодара подтвердился. Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена", - сказал Некрасов.

По словам руководителя городского департамента образования, во всех школах города будут проведены родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций.

"Педагог - это особая профессия, и соблюдение этики в ней - неукоснительное требование" - добавил он.

Прокуратура Краснодарского края проведет проверку по данному факту.

"Организована проверка указанного в письме родителей учеников первого класса факта", - сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.