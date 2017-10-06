Медведев: допобразование должно меняться в соответствии с приоритетами развития страны

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что дополнительное образование должно меняться в соответствии с потребностями не только детей и родителей, но и государства.

"И по форме, и по качеству современно дополнительное образование должно меняться и отвечать не только запросам самих детей и их родителей, но и потребностям нашего государства, приоритетам развития нашей страны", - заявил он на совещании о развитии дополнительного образования.

По словам Медведева, ориентироваться нужно на те направления, которые станут популярным через 5-10 лет. Он также констатировал, что "с советских времен была создана целая сеть кружков, студий и секций, и несмотря на сложности 1990-х годов и даже текущего периода, все-таки то, что раньше делалось во Дворцах пионеров, у нас в целом система сохраняется".

Говоря о значимости дополнительного образования, премьер подчеркнул, что оно позволяет детям определиться с той сферой, в которой они хотели бы себя реализовывать как профессионалы. По его словам, особенно это касается сложных, технических отраслей.

Премьер-министр также добавил, что правительство увеличивает финансирование системы допобразования для детей.

"По мере возможностей мы увеличиваем финансирование этой сферы", - сказал Медведев, напомнив при этом, что ранее кабинет министров утвердил концепцию развития допобразования и план мероприятий по ее реализации на период с 2015 по 2020 годы.

По его словам, в рамках данной работы есть немало проектов государственно-частного партнерства с участием крупных компаний и корпораций. "Очень важно, чтобы бизнес понимал свою долю ответственности за такого рода профессиональную ориентацию молодого поколения", - сказал глава правительства.

Он отметил необходимость развивать образовательные кружки для детей. "Это кружковое движение, оно тоже сейчас переживает подъем. Нужно подумать, каким образом лучше распространять тот опыт, который существовал раньше и тот опыт, который возникает сегодня. Мы, конечно, стремимся к тому, чтобы современных, хорошо оснащенных кружков и секций было как можно больше", - отметил он.

Медведев сообщил, что государство будет продолжать развивать сеть детских технопарков. "Уже функционируют 25 детских технопарков "Кванториум", к концу года их будет не менее 40 в разных местах нашей страны", - заявил премьер- министр.

Открывая совещание, Медведев поздравил педагогов с отмечавшимся в четверг Днем учителя.