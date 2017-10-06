Заключенные больницы в СИЗО "Матросская тишина" пожаловались на холод в камерах

СМИ: Прохоров близок к продаже 49% акций клуба НБА "Бруклин"Спорт 6 октября, 16:41
Сборная Сирии в двух шагах от поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболуСпорт 6 октября, 16:39
Российские тренеры по легкой атлетике должны будут пройти процесс лицензированияСпорт 6 октября, 16:39
Более 40 тыс. человек посетили выставки Национального музея Чечни с начала годаСеверный Кавказ 6 октября, 16:36
МОК временно исключил Нузмана из состава почетных членов организацииСпорт 6 октября, 16:30
Мутко призвал не забегать вперед в вопросе проведения товарищеской игры Россия - БразилияСпорт 6 октября, 16:28
Минспорт представит в ближайшее время концепцию подготовки спортивного резерваСпорт 6 октября, 16:27
Давшая показания на Серебренникова главбух "Седьмой студии" отправлена под домашний арестПроисшествия 6 октября, 16:21
Мутко заявил, что не может представить ЧМ-2018 по футболу без МессиСпорт 6 октября, 16:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обратили внимание руководства столичного УФСИН и следственного изолятора "Матросская тишина" на низкую температуру в камерах больницы этого СИЗО. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников, ссылаясь на жалобы заключенных.
"В ходе проверки больницы СИЗО "Матросская тишина" были получены жалобы от находящихся в больнице заключенных на низкую температуру в камерах. Больные сидели, укутавшись в одеяла, в одежду. В камерах объективно было холодно", - сказал он. Температуру в камерах правозащитники измерить не смогли, поскольку проносить измерительные приборы им не позволяет действующее законодательство.
"Мы направили обращение руководству УФСИН Москвы [с просьбой] взять на контроль ситуацию, а начальнику СИЗО рекомендовали принять меры к подключению тепла в больнице. Это социально значимый объект, и люди там требуют особого внимания. Нам один заключенный с онкологическим заболеванием пожаловался, что не мог уснуть не из-за болей, а от холода", - отметил Мельников.