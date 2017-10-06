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Заключенные больницы в СИЗО "Матросская тишина" пожаловались на холод в камерах

Общество
6 октября, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

На это обратили внимание члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) во время проверки в следственном изоляторе

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обратили внимание руководства столичного УФСИН и следственного изолятора "Матросская тишина" на низкую температуру в камерах больницы этого СИЗО. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников, ссылаясь на жалобы заключенных.

"В ходе проверки больницы СИЗО "Матросская тишина" были получены жалобы от находящихся в больнице заключенных на низкую температуру в камерах. Больные сидели, укутавшись в одеяла, в одежду. В камерах объективно было холодно", - сказал он. Температуру в камерах правозащитники измерить не смогли, поскольку проносить измерительные приборы им не позволяет действующее законодательство.

"Мы направили обращение руководству УФСИН Москвы [с просьбой] взять на контроль ситуацию, а начальнику СИЗО рекомендовали принять меры к подключению тепла в больнице. Это социально значимый объект, и люди там требуют особого внимания. Нам один заключенный с онкологическим заболеванием пожаловался, что не мог уснуть не из-за болей, а от холода", - отметил Мельников.

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