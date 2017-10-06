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Роспотребнадзор нашел нарушения на фестивале в Севастополе, где отравились 12 человек

Общество
6 октября, 15:48 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 6, октября. /ТАСС

На фестивале сбора урожая пострадавшие пробовали устрицы

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил нарушение санитарных норм на объекте, реализовывавшем пищевые продукты на фестивале сбора урожая Winfest в Севастополе, прошедшем в минувшие выходные, а также ротавирус у одного из сотрудников этого объекта. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Ранее сообщалось, что двенадцать человек, которые в минувшие выходные ели устрицы на фестивале сбора урожая в Севастополе, обратились в медицинские учреждения за помощью с симптомами отравления. По этому факту Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

"В ходе проведения эпидемиологического расследования объекта, с которым связывают свое заболевание лица, участвовавшие в фестивале, выявлен ряд нарушений санитарного законодательства. Кроме того, у одного из обследованных сотрудников данного объекта, осуществлявшего реализацию продуктов на вышеуказанном фестивале, выявлен ротавирус группы А", - сказано в сообщении.

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