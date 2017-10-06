Чечня отправит 80 делегатов на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

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ГРОЗНЫЙ, 6 октября. /ТАСС/. Чеченская Республика отправит на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет 14-22 октября в Сочи и Москве, 50 участников и 30 волонтеров. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями министерства молодежи региона Ислам Бельтиев.
"На Всемирный молодежный фестиваль в Сочи от Чеченской Республики завтра мы отправляем 30 волонтеров. Вторая делегация из 50 участников отправится 11 октября. Это представители различных слоев молодежи: преподаватели вузов, журналисты, инженеры, лидеры общественных организаций и спортивных клубов, а также представители творческой молодежи", - сообщил собеседник агентства.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется в Москве 14 октября - в столице пройдет международный парад-карнавал студенчества, в котором примут участие около 30 тыс. человек. Основные мероприятия состоятся в Сочи в Олимпийском парке 15-22 октября. Ожидается участие делегатов из примерно 180 стран.