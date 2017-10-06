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"Швабе" представил "умные" технологии в сфере ЖКХ на выставке в Москве

Общество
6 октября, 16:12 UTC+3

Экспозицию холдинга посетили официальные лица, в том числе замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" представил передовые технологии в сфере жилищно-коммунального хозяйства на выставке "ЖКХ+Smart", которая в эти дни проходит в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" показывает передовые решения и технологии для сферы жилищно-коммунального хозяйства в рамках выставки "ЖКХ+Smart". Экспозиция открыта на территории концерна "Автоматика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в экспозиции "Швабе. Умный город. Технологии на службе эффективности" представлены изделия, применяющиеся в области управления дорожным движением, в системах безопасности, освещения и водоподготовки. В частности, на стенде холдинга установлен образец комплекса пешеходной навигации с сенсорным экраном и кнопкой экстренной связи с полицией. В экспозиции также представлены образцы камеры коротковолнового ИК-диапазона, нового геодезического спутникового оборудования Genesis и установки, предназначенной для очистки воды из открытых водоемов, колодцев, скважин и сетей центрального водоснабжения.

"Создание высокотехнологичных решений для городской среды - одно из ключевых направлений холдинга в сфере гражданского приборостроения. Сегодня наши изделия активно применяются на практике как в России, так и за рубежом. На выставке мы демонстрируем проекты, которые помогут руководителям российских городов вывести эффективность управления территориями на качественно новый уровень", - приводят в пресс-службе слова замгендиректора "Швабе" Ивана Ожгихина.

По сообщению пресс-службы, с экспозицией "Швабе" ознакомились официальные лица, в том числе замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. Делегациям были представлены перспективные разработки холдинга: знаки дорожного движения с переменной информацией, светотехника на солнечных батареях с применением OLED-панелей, стеклокерамическое дорожное полотно, работающее на солнечной энергии, информационное табло для обратной связи с водителем, лазерные датчики контроля скорости с функцией фото- и видеофиксации.

"Швабе" также представил проект по созданию микрочипов для идентификации транспортных средств. Отмечается, что радиометки будут содержать всю информацию о транспортном средстве и водителе и позволят считывать ее с помощью специального ручного устройства или систем мониторинга Центра организации дорожного движения.

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