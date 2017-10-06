Медведев познакомился с детскими кружками московского комплекса "Воробьевы горы"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев познакомился с работой детских кружков в образовательном комплексе "Воробьевы горы". Главу правительства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобрнауки Ольга Васильева и директор комплекса Ирина Сивцова.

Сначала Медведеву показали макет Московского центрального кольца. Девочка в форме железнодорожника рассказала премьеру, что дети сами сделали макет, в том числе с помощью 3D-принтера. На самом макете, помимо путей и поездов, которые начинают движение после нажатия кнопки диспетчером, есть и модели некоторых столичных достопримечательностей. После этого премьер посетил кружок судомоделирования, где в это время около десятка детей делали модели кораблей.

В другом зале Медведеву с помощью большого интерактивного дисплея показали, как можно записаться в кружки комплекса "Воробьевы горы" с помощью сайта мэра Москвы. Весь процесс занял несколько минут. "Удобно, - оценил премьер. - И ходить никуда не надо".

Глава кабмина понаблюдал за тем, как дети из кружка юных химиков изучают качество молока. За соседним столом дети учились медицинским манипуляциям, в частности, одному из мальчиков измеряли давление. Медведев поинтересовался результатами. "Да в космос надо отправлять: 80 на 120", - констатировал педагог.

Также глава правительства познакомился с работой кружков юных робототехников. Всех учащихся он подробно расспрашивал о том, определились ли они с вузом, в который намерены поступать, а также о направлениях использования роботов, которых изучают дети.