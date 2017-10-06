Минобрнауки начинает внедрение практики отложенного трудового контракта

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минобрнауки совместно с ведущими технологическими компаниями начинает внедрение практик отложенного трудового контракта. Об этом в пятницу заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева в образовательном комплексе "Воробьевы горы", посвященном развитию системы дополнительного образования детей.

"Еще одним результатом развития допобразования в рамках нашего взаимодействия с компаниями является внедрение отложенного трудового контракта. На сегодняшний день его подписали 150 человек", - отметила Васильева.

По ее словам, суть контракта заключается в следующем: талантливому ребенку, успешно окончившему вуз, компания гарантирует достойное место работы, в частности, инженера. Кроме того, контракт предполагает дополнительные меры поддержки студенту во время учебы, например, ему выплачиваются дополнительные стипендии.

"Практика отложенного трудового контракта пока развивается, потому что не все родители и дети готовы планировать на горизонте на четыре-пять лет. Но мы уверены, что 150 контактов - это серьезный задел, и мы будем дальше способствовать объяснению [его деталей] всем заинтересованным сторонам, и, думаю, результаты будут более успешными", - заключила Васильева.