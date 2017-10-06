Эксперт: обучение в школе на двух языках поможет сохранить языки малых народов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Число россиян, которые не знают своего национального языка, с каждым годом неуклонно растет, предупреждают эксперты. Для решения этой проблемы глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов на форуме-диалоге "Языковая политика: общероссийская экспертиза" 3 октября в Торгово-промышленной палате предложил вести занятия в начальной школе на двух языках. При этом, по мнению опрошенных ТАСС экспертов, есть несколько путей — от создания школ с национально-языковым уклоном, до повышения качества преподавания в рамках существующих программ.

Нововведение потребует затрат

Помешать быстрому созданию условий для преподавания родного языка может нехватка учебных материалов.

"Сегодня этот вопрос активно поднимается, анализируется и актуализируется в субъектах РФ, в некоторых уже ввели преподавание на национальных языках ряда предметов в первом и втором классах. В ракурсе национальной политики российского государства, ориентированного на возрождение национальных языков, культур и традиций, наверное, это нужно и правильно. Но, думаю, сегодня не все субъекты к этому готовы. Я представляю Ингушетию, например, мы не готовы запустить сейчас такой процесс", — рассказала ТАСС директор Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Ч. Ахриева Нина Барахоева.

Она пояснила, что для преподавания в начальной школе на национальных языках необходимо тщательно подготовить учебную базу. "Необходимо подготовить учебники по всем дисциплинам на родных языках, что нелегкое дело и затратное тоже. В перспективе это возможно", — добавила Барахоева.

Национальные школы

По мнению заведующего отделом литературы Института языка, литературы и искусства имени Гамзата Цадасы Дагестанского научного центра РАН Малика Гусейнова, вопрос сохранения национальных языков актуален, прежде всего, в городах, где многие уже на них не говорят. "В Махачкале очень много молодежи, которая не знает родного языка. Безусловно, в сохранении языка, традиций и культуры огромная роль отводится семье, но без поддержки государства эту проблему не решить. Мы можем потерять языковое многообразие страны и преподавание в начальной школе на национальных языках одна из мер по их сохранению. Психологами давно доказано, что обучение надо начинать на родном языке и проводить на нем хотя бы первые два года, а затем вводить другие языки", — сказал он.

Гусейнов высказался о необходимо создавать также школы с углубленным изучением языков малых народов. "Есть ведь школы с углубленным изучением английского языка, по этому примеру можно создать, например, с уклоном аварского, даргинского языков", — отметил собеседник агентства.

Директор Специальной астрофизической обсерватории РАН, расположенной в Карачаево-Черкесии, Валерий Власюк назвал интересной идею создания специальных школ, где будет более углубленное изучение национальных языков или преподавание на них.

"Думаю, можно создавать специальные школы, где будет преподавание на национальных языках, и родители будут решать, какая школа нужна их детям. Нужно создавать возможность для выбора. Если говорить о начальной школе, мне кажется, на национальных языках нужно преподавать часть предметов, которые важны с точки зрения сохранения идентичности — родные языки, литература, история родного края, а точные науки лучше изучать на русском языке", — сказал ученый.

Кандидат филологических наук из Адыгеи, представитель республиканского института гуманитарных исследований Сурет Анчек уверена, что преподавание на двух языках будет способствовать развитию и русского и национального языков. "Преподавание на национальных языках послужило бы благоприятным условием для их сохранения. Русский язык от этого не пострадает, я считаю, что языки будут друг другу помогать. Такой эксперимент был в Адыгее, но закрылся, так как он не нашел продолжение в старших классах, не было необходимых для этого учебников и программ", — пояснила Анчек.

По ее словам в 2013-2014 годах в Адыгее были изданы новые учебники по родному языку и литературе, соответствующие требованиям государственного федерального образовательного стандарта.

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Паритет языков

На Северном Кавказе, по данным экспертов, большое внимание уделяется преподаванию русского языка, однако популяризация и сохранение национальных языков должны проводиться не в ущерб языку межнационального общения и коммуникации. По словам главы ФАДН Баринова, в регионах нередко преподавание русского языка сокращается в пользу национального, что может привести к вынужденной миграции русскоязычного населения.

"В Ингушетии нет такого, чтобы сокращались часы русского языка и увеличивались — родного. В ущерб изучению русского языка у нас в республике ничего не делается, наоборот, он активно пропагандируется. Руководство Ингушетии определило четкий паритет —не может быть даже речи о том, чтобы русский язык был ущемлен или родной. И этот паритет у нас строго соблюдается", — рассказала Барахоева.

О том, что в регионах нет особых проблем с изучением русского языка, говорят и эксперты из Дагестана и Карачаево-Черкесии. "Филологическое образование в Дагестане достаточно хорошее, работают несколько государственных вузов. Проблем с кадрами нет. Преподавание русского языка в нашей республике, считаю, осуществляется на хорошем уровне, особенно в городских школах, в сельских надо немного поработать над этим", — отметил Гусейнов.

Ректор Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Таусолтан Узденов назвал искусственной проблему, "когда обозначается необходимость шире изучать один язык за счет другого". "Необходимо понимание, прежде всего в семье, важности изучения родных языков, чтобы сохранить свою идентичность, и важности государственного русского языка — языка межнациональной коммуникации. Считаю, что в Карачаево-Черкесии преподавание русского языка поставлено не хуже, чем в других регионах страны. Особых проблем здесь я не вижу, могу сказать одно — нужно постоянно повышать качество образования, но это касается всех предметов", — сказал Узденов.

Он также отметил, что в республике сейчас отмечается тенденция снижения интереса к национальным языкам. "Мы можем говорить о том, что в школах недостаточно часов отведено изучению родных языков, не хватает учебников, книг, но это второстепенные проблемы. А сколько детей сейчас читают сказки на родном языке, насколько они востребованы? Нужно популяризировать национальные языки, чтобы как можно больше молодежи было заинтересовано в их изучении", — добавил ректор.

По словам Узденова, для решения этой и других задач при вузе в 2017 году открыли Центры абазинской и ногайской культур, которые занимаются научной и образовательной деятельностью, изучением истории, традиций абазинского и ногайского народов, популяризацией родного языка. Они также работают с дошкольниками, учащимися школ, молодежью, культурными, научными и общественными организациями. Руководитель вуза добавил, что в перспективе планируется создание Центров карачаевской, черкесской и славянской культур.