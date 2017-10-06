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Ростуризм: россияне не пострадали от вспышки чумы на Мадагаскаре

Общество
6 октября, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Ведомство рекомендовало туроператорам информировать своих клиентов о ситуации на Мадагаскаре и способах защиты от заболевания

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россиян нет среди пострадавших от вспышки чумы на Мадагаскаре. Об этом со ссылкой на данные Ситуационно-кризисного центра МИД России в пятницу сообщает Ростуризм.

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"В Республике Мадагаскар с сентября 2017 года зарегистрированы 144 случая заболевания чумой. Более всего затронуты города Антананариву и Туамасин. По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет", - говорится в сообщении ведомства.

Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки на Мадагаскар принимать профилактические меры в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В ведомстве также призывают туроператоров, реализующих туры на Мадагаскар, информировать своих клиентов о ситуации и способах защиты от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, чума является эндемичным заболеванием на Мадагаскаре. В африканской стране ежегодно регистрируется около 400 случаев этого недуга. В нынешнем году, в отличие от предыдущих вспышек, чума охватила обширные городские районы, что повышает риск ее дальнейшего распространения.

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