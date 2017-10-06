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Минздрав разработал проект справки о смене пола

Общество
6 октября, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Согласно проекту ведомства, смена пола может быть произведена только после наблюдения у психиатра в течение не менее 1,5 года

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минздрав разработал проект медицинской справки, подтверждающий изменение пола. Соответствующий документ опубликован на портале правовых проектов для обсуждения.

Согласно опубликованному Минздравом проекту, выдавать справку возможно по решению врачебной комиссии. Справки будет фиксироваться, что "произошла половая переориентация". Смена пола может быть осуществлена при этом только после наблюдения у врача-психиатра. Срок наблюдения должен составлять не менее полутора лет.

Сама врачебная комиссия, которая сможет выдать справку о смене пола, должна отстоять из врача-психиатра, врача-сексолога и медицинского психолога.

Предполагается, что в случае принятия врачебной комиссией положительного заключения пациенту выдают справку установленного образца. Ее можно будет предоставить в ЗАГС для смены документов, включая свидетельство о рождении и паспорт. На данный момент такие изменения в документы, удостоверяющие личность, можно внести на основании решения суда.

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