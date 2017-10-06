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Сочи вошел в тройку лучших российских курортов для отдыха с детьми на осенние каникулы

Общество
6 октября, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Рейтинг возглавили Москва и Санкт-Петербург

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сочи и Анапа вошли в топ-10 лучших курортов для отдыха с детьми на осенние каникулы. Об этом в пятницу со ссылкой на информацию Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщил Ростуризм.

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"Город-курорт Сочи вошел в тройку лидеров рейтинга популярности, Анапа заняла шестое место. Возглавили "десятку" Москва и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении Ростуризма.

Рейтинг городов России был составлен на основе броней отелей и апартаментов с 26 октября по 6 ноября этого года.

По данным ведомства, в межсезонье в Краснодарском крае будут действовать свыше 1,5 тыс. организаций санаторно-курортного, оздоровительного и гостиничного комплекса. В их числе 140 здравниц, расположенных на территории 14 районов региона.

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